All’IPM di Caltanissetta piantato un ulivo per celebrare la Giornata Nazionale degli Alberi

In occasione della Giornata nazionale degli alberi, che si celebra il 21 novembre di ogni anno, la Regione Siciliana ha organizzato la terza edizione della Festa dell’Albero. Dopo le prime due edizioni negli istituti scolastici, le celebrazioni di quest’anno si sono svolte negli istituti penali per minorenni della Sicilia e questa mattina il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e l’assessore all’Agricoltura e allo sviluppo rurale Luca Sammartino hanno partecipato alla piantumazione di un ulivo nel cortile del “Malaspina” di Palermo. «Questo posto – ha detto Schifani – è nel mio cuore perché rappresenta un simbolo di speranza nella città di Palermo. Per la Costituzione, la pena deve avere una funzione rieducativa ed è qui, quindi, che si costruisce il futuro di tanti giovani. Oggi ho voluto essere presente perché voglio sia chiaro anche a loro che le Istituzioni ci sono e ci saranno sempre. Dobbiamo credere che una società migliore sia possibile e dobbiamo lavorare assieme per realizzarla. Noi facciamo la nostra parte, anche attraverso le diverse misure che il mio governo ha messo in campo a sostegno delle fasce più deboli della popolazione». Dopo la cerimonia di Palermo, l’assessore Sammartino partecipa anche a quella nell’istituto penale minorile di Catania, dove sarà piantato un carrubo. Iniziative analoghe anche negli istituti di Caltanissetta e Acireale, nel Catanese.

All’Istituto Penale Minorile di Caltanissetta, si è svolta un’attività che ha visto impegnati i ragazzi nella messa a dimora di un albero di ulivo, alla cerimonia hanno partecipato, oltre ai detenuti presenti, la Direttrice dell’Istituto Penale Dott.ssa Viviana Savarino, il Comandante di reparto della Polizia Penitenziaria Corrado Pintaldi, gli educatori dell’istituto, il Dirigente del Servizio 10 – Caltanissetta del Dipartimento Sviluppo Rurale di Palermo il Dott. Valenti Antonio Michele, insieme al Funzionario Direttivo del servizio Michele Burgio, il Comandante della Forestale di Caltanissetta Ispettore Benedetto Lupo e gli operai della Forestale (Sig.ri Lo Monaco, Giuffrida e Piccione) che hanno provveduto alla piantumazione dell’albero insieme ai ragazzi ospiti dell’istituto.

“Piantare un albero è un gesto che guarda al futuro, e questo è esattamente il messaggio che vogliamo trasmettere ai nostri ragazzi – ha dichiarato la Direttrice Viviana Savarino – lavorare a contatto con la natura, fianco a fianco con le istituzioni, non è solo un’attività formativa, ma un’esperienza concreta di legalità.”

L’iniziativa si inserisce nel percorso trattamentale dell’IPM di Caltanissetta, volto al reinserimento sociale e alla promozione di un senso civico verso il bene comune e l’ambiente. L’occasione d’incontro tra le diverse istituzione è stato anche un modo per programmare attività di sensibilizzazione da poter realizzare successivamente, in modo da dare continuità all’esperienza odierna molto gradita da parte dei giovani che ne hanno preso parte.

«La celebrazione della Giornata internazionale dell’albero – dice Sammartino – sta diventando una di quelle tradizioni che ci piacciono e che condividiamo con chi rappresenta il futuro della Sicilia. Ai giovani voglio dire questo: prendersi cura degli alberi significa prendersi cura della Sicilia. Con l’agricoltura e con le politiche a tutela dell’ambiente si costruisce un futuro basato su lavoro e principi. Siate ambasciatori delle nostre foreste, piccole o grandi che siano, perché ogni albero piantato e ogni bosco protetto è un atto d’amore verso la nostra terra».