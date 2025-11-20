Addio a Pietro Graceffa, il fondatore di AutoMeridiano che trasformò un sogno artigiano in un’impresa di territorio

Si è spento all’età di 99 anni Pietro Graceffa, uomo stimato, imprenditore illuminato e punto di riferimento per un’intera comunità. Fondatore di quella realtà oggi conosciuta come Meridiano – evoluzione della storica attività che lui stesso avviò con competenza e visione – Graceffa è stato uno dei protagonisti più autorevoli dell’imprenditoria locale agrigentina del dopoguerra.

La sua storia inizia come tecnico, mestiere svolto con passione, rigore e professionalità. Da quel primo passo, apparentemente semplice ma decisivo, seppe costruire un’impresa solida e rispettata, diventata nel tempo uno dei riferimenti del territorio. Grazie alla sua lungimiranza e alla capacità di innovare senza mai perdere il contatto con i valori autentici del lavoro, riuscì a imprimere alla sua attività un’impronta destinata a durare.

Con lui è nata la prima generazione di una famiglia che, con dedizione e continuità, ha saputo non soltanto custodire quel patrimonio imprenditoriale, ma anche ampliarlo. Attraverso l’impegno dei figli, la realtà aziendale ha gradualmente esteso la propria presenza oltre i confini dell’Agrigentino, sviluppandosi nei territori vicini fino a raggiungere anche la provincia di Caltanissetta. Una crescita che testimonia la solidità della visione di Graceffa e la capacità della famiglia di proseguire il percorso con coerenza e orgoglio.

La vita di Pietro Graceffa è stata, prima di tutto, un dono. Un esempio discreto ma potente, capace di lasciare un segno profondo in chiunque lo abbia incontrato. La sua figura continuerà a essere fonte di ispirazione per tutti coloro che oggi operano all’interno dell’azienda che lui fondò e per quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

Alla famiglia Graceffa giungano le più sentite condoglianze della redazione de Il Fatto Nisseno e del suo editore Michele Spena.