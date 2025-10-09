Sicilia, Schifani: “Momento importante, azzerato disavanzo di 5 miliardi”

“È un momento importante per la Regione: questo governo ha lavorato bene, in meno di tre anni abbiamo azzerato un disavanzo di 5 miliardi. Ne abbiamo addirittura uno di 2 miliardi, che ci consentirà di immettere liquidità nel mondo dell’imprenditoria, del sociale, dei trasporti”. Lo sottolinea il presidente della Regione Renato Schifani a margine dell’inaugurazione del traghetto Ro-Pax, tenutasi presso lo stabilimento Fincantieri. “Abbiamo voluto questa nave e abbiamo investito noi, l’ha realizzata Fincantieri con le nostre manovalanze che ringraziamo: i siciliani potranno beneficiare dei migliori trasporti nella zona delle isole Pelagie, il nostro dovere è rispondere alle loro esigenze”, continua Schifani.