Salute

San Cataldo. Il 4 novembre corteo fino in piazza degli Eroi e deposizione di una corona di alloro al Monumento ai Caduti

Redazione 1

Mer, 29/10/2025 - 22:40

SAN CATALDO. Il 4 Novembre 2025 l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Gioacchino Comparato ha deciso di celebrare la ricorrenza del “4 Novembre” con l’organizzazione della tradizionale sfilata e deposizione della corona di alloro, secondo un programma che prevede alle ore 11:45 in Piazza Papa Giovanni XXIII° il raduno di studenti – Associazioni – Sodalizi – Autorità civili e militari e cittadini.

Il corteo si sposterà lungo il corso Sicilia fino a Piazza degli Eroi. Alle 12 raduno in Piazza degli Eroi con deposizione della corona al Monumento ai Caduti, Silenzio d’ordinanza. Infine, l’intervento del sindaco a conclusione di un evento che intende ricordare non solo quanti hanno immolato la loro vita per l’Italia, ma anche la stessa Unità nazionale.

