Roborock F25 Ultra, pulizia a vapore e acqua calda in un unico dispositivo

(Adnkronos) – Roborock F25 Ultra segna l’ingresso dell’azienda nel segmento degli aspirapolvere wet&dry senza fili con funzioni a vapore e acqua calda. Presentato all’IFA di Berlino 2025, il dispositivo combina aspirazione, lavaggio e igienizzazione in un unico corpo, con l’obiettivo dichiarato di migliorare l’efficacia della pulizia domestica. Il sistema VaporFlow utilizza vapore a 150 °C erogato da sei ugelli per sciogliere lo sporco secco, rimuovere macchie ostinate e ridurre la presenza di batteri e allergeni senza ricorrere a detergenti chimici. I test TÜV SÜD indicano una capacità di eliminazione dei batteri superiore al 99,99% e una riduzione significativa degli allergeni comuni. L’utilizzo prolungato su pavimenti delicati non comporta danni visibili, secondo le prove fornite dall’azienda e anche secondo i nostri test. In abbinamento, la modalità WaveFlow impiega un flusso continuo di acqua calda a 86 °C per trattare grasso e incrostazioni. Nei test sull’olio da cucina, il tasso di rimozione dichiarato è stato del 100%. Il sistema integra inoltre un filtro anticalcare a tre strati per ridurre l’accumulo interno e prolungare la durata dei componenti fino a tre anni. Roborock F25 Ultra aspira e lava contemporaneamente, grazie a una potenza di 22.000 Pa e a una pressione di 33 N che consentono di raccogliere liquidi e solidi in un’unica passata, anche lungo i bordi. Il rullo JawScrapers utilizza doppie lame a dente di squalo per limitare i grovigli di capelli e prevenire aloni. Una luce blu integrata aiuta a individuare polvere fine e residui che potrebbero sfuggire a occhio nudo. Il dispositivo si distingue per la facilità di movimento. La tecnologia SlideTech 2.0, con due motori brushless controllati separatamente, assiste l’utente nella spinta e nella trazione, riducendo lo sforzo fisico. Il serbatoio ribassato migliora l’equilibrio complessivo, mentre il design FlatReach 2.0 consente di estendere la testata a 180° e raggiungere spazi di almeno 12,5 cm sotto i mobili. La possibilità di ruotare la testa fino a 70° facilita la pulizia in aree anguste. Il rullo si pulisce autonomamente con vapore a 150 °C e acqua calda a 90 °C, mentre il sensore DirTect adatta potenza e flusso d’acqua in base ai livelli di sporco rilevati. Il dosatore automatico di detergente offre fino a 30 giorni di autonomia con una sola ricarica. Il serbatoio per l’acqua sporca è dotato di un sistema di separazione tra solidi e liquidi per rendere più agevole lo smaltimento. L’asciugatura può essere impostata in due modalità: una rapida da 5 minuti oppure una silenziosa da 30 minuti, che mantiene il rumore sotto i 53 dBA. Questo consente di effettuare cicli di manutenzione anche nelle ore serali senza arrecare disturbo. Un display integrato mostra lo stato dei serbatoi e dei cicli di pulizia, mentre notifiche vocali guidano l’utente nella gestione ordinaria. L’app Roborock permette di personalizzare impostazioni e programmare i cicli. Roborock F25 Ultra è disponibile in Italia da ottobre 2025 al prezzo di 799 euro. Si colloca nella fascia alta del mercato degli aspirapolvere wet&dry senza fili, con un set di funzioni orientato a chi cerca un dispositivo unico per aspirare, lavare e igienizzare. Roborock F25 Ultra propone un approccio integrato alla pulizia domestica, unendo aspirazione, lavaggio e sanificazione ad alta temperatura. Le prestazioni e la gestione automatizzata lo rendono un prodotto completo, rivolto a utenti che desiderano ridurre i passaggi manuali. Il prezzo lo posiziona in una categoria premium, coerente con la dotazione tecnologica e la tipologia di utilizzo prevista.

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)