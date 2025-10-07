L’assicurazione auto della regione ha registrato il quarto incremento più alto d’Italia

RC auto: in Sicilia premio medio pari a 666,24 euro (+6,2%). Caltanissetta e Palermo le province siciliane più care

Il premio medio per assicurare un’auto in Sicilia ad agosto 2025 è stato pari a 666,24 euro, in aumento, secondo l’Osservatorio RC auto Facile.it – Assicurazione.it, del 6,2% su base annua. L’incremento annuale registrato nella regione è il quarto più alto d’Italia.

«Dopo i primi segnali positivi registrati a inizio anno, i premi RC auto sono tornati a salire, seppur non in tutta Italia», spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it. «L’inflazione, ancora ferma su livelli non trascurabili, sta avendo effetti negativi sulle tariffe, ma è presto per dire se si tratti di una tendenza che proseguirà».

I trend provinciali

Continuando ad analizzare i dati dell’Osservatorio di Facile.it – Assicurazione.it si vede che, in valori assoluti, la provincia siciliana più cara è risultata essere Caltanissetta, con un premio medio in netta crescita del 14%, pari a 734,97 euro. Al secondo posto si trova Palermo, con un premio medio di 715,79 euro, in crescita di quasi 10 punti percentuali; seguono Messina con 700,59 euro, in rialzo del 7,1%, e Ragusa (680,95 euro, +2%).

Continuando a scorrere la graduatoria siciliana si posizionano Catania (672,35 euro, +1%), Siracusa (596,97 euro, +6,7%), Trapani (579,46 euro, +2,1%) ed Agrigento (566,04, +9%). Enna, con una tariffa RC auto pari a 472,20 euro (+3,4%), è risultata essere l’area siciliana dove assicurare un veicolo a quattro ruote costa meno.

Ecco, nella tabella successiva, i premi medi RC auto rilevati da Facile.it ed Assicurazione.it ad agosto 2025 in Sicilia:

(Foto: Prima91)