Petralia Soprana, il 25 ottobre inaugurazione del Museo del Carretto e del Pupo Siciliano “Madonie”

Un nuovo spazio dedicato alla valorizzazione dell’identità e delle tradizioni siciliane apre le sue porte nel cuore delle Madonie.

Domani, sabato 25 ottobre 2025, alle ore 10:00, sarà inaugurato il Museo del Carretto e del Pupo Siciliano “Madonie”, allestito nella suggestiva settecentesca Villa Sgadari di Petralia Soprana.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Tan Panormi in collaborazione con l’Ente Parco delle Madonie, proprietario della struttura, e rappresenta un importante passo nel percorso di valorizzazione culturale e turistica del territorio.

Il museo nasce come sede permanente dedicata a due tra i più rappresentativi elementi dell’arte popolare siciliana – il carretto e il pupo – simboli di ingegno, creatività e maestria artigiana. La galleria propone un percorso espositivo bilingue che racconta la storia dei pupi armati e dei carretti decorati, simboli della tradizione artigianale dell’isola. In mostra carretti completi, casse di fuso, rabiscu, sponde, bardature e corredi originali, insieme a un elemento di grande curiosità: le sedute utilizzate nel film “Nuovo Cinema Paradiso” di Giuseppe Tornatore, collocate nella sala eventi.

Oltre alla funzione espositiva, il nuovo museo si propone come polo culturale multidisciplinare, destinato a ospitare eventi, performance artistiche, attività didattiche e laboratori rivolti alle scuole, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la trasmissione del patrimonio materiale e immateriale della cultura siciliana.

L’inaugurazione del Museo del Carretto e del Pupo Siciliano “Madonie” rappresenta così una nuova tappa nella costruzione di una rete culturale territoriale che unisce tradizione, arte e innovazione, restituendo al pubblico uno spazio vivo, aperto e inclusivo.

Petralia Soprana si conferma così luogo privilegiato che accoglie un museo nato per custodire e raccontare la storia della Sicilia, rafforzando il legame tra tradizione, comunità e territorio.

