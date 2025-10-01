Nissa, il DG Castronovo chiarisce: “Parole a caldo da tifoso, non da dirigente. Uniti verso un unico obiettivo”

Dopo le dichiarazioni rilasciate a caldo al termine della gara Ragusa–Nissa, che avevano destato sorpresa e acceso il dibattito tra i tifosi, il direttore generale biancoscudato Giovanni Castronovo ha diffuso un comunicato ufficiale per chiarire la sua posizione.

Castronovo ha spiegato come le frasi pronunciate pochi minuti dopo il triplice fischio fossero figlie dell’emotività del momento e di un approccio più da tifoso che da dirigente: «Essendo stato invitato a rilasciare dichiarazioni appena dieci minuti dopo la fine della partita – scrive – la mia indole di tifoso ha prevalso su quella di dirigente sportivo. Mi sono lasciato andare a commenti e frasi forti, dettate dalla delusione per la mancata vittoria. Il mio obiettivo era solo stimolare i calciatori a dare di più nelle prossime gare, perché abbiamo tutte le carte in regola per lottare fino alla fine per questo campionato».

Il dirigente ha poi sottolineato come il chiarimento con squadra e società sia avvenuto per sua volontà, in un clima sereno e costruttivo: «Il video realizzato con Lorenzo Giovannone e Savio Ferreri – spiega – è stato registrato proprio per rasserenare la tifoseria. Siamo ripartiti più forti e compatti di prima, uniti verso un unico obiettivo».

Castronovo ha respinto con fermezza ogni voce riguardante possibili attriti con il tecnico Lello Di Napoli: «Qualcuno ha strumentalizzato le mie parole, facendo credere che volessi spingere per l’esonero dell’allenatore. Nulla di più falso. Non l’ho mai nominato e non ho mai fatto alcun riferimento a lui. Di Napoli gode della mia massima stima umana e professionale, è un grande allenatore, sprecato per la Serie D. È e resterà il nostro tecnico per tutta la stagione».

Il comunicato si chiude con un appello diretto ai tifosi: «Vi invito a riempire domenica gli spalti del “Tomaselli” e a sostenerci per novanta minuti contro la Vibonese. Con il calore del pubblico nisseno, che quando vuole sa essere il dodicesimo uomo in campo, sono certo che potremo ottenere una grande vittoria».

Un chiarimento che riconferma compattezza e fiducia all’interno della società biancoscudata, con l’obiettivo comune di proseguire il cammino in campionato con rinnovata determinazione.