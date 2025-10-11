Nell’Ennese Polizia denuncia una persona per furto di attrezzature agricole

La Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Leonforte ha portato a termine una significativa attività investigativa, che ha permesso di fare luce su un furto di attrezzature agricole avvenuto nel mese di dicembre nel territorio locale.

L’indagine ha avuto inizio grazie alla denuncia presentata da un imprenditore agricolo della zona. Dopo un’attenta e scrupolosa attività investigativa, è stato denunciato un soggetto ritenuto responsabile del reato.

Nel corso delle operazioni, gli agenti hanno rinvenuto parte dell’attrezzatura agricola occultata all’interno di un capannone, dove era stata temporaneamente custodita e sottoposta a riverniciatura, con l’intento di alterarne le sembianze per renderla difficilmente riconoscibile. L’attrezzatura, non utilizzata durante il periodo invernale, era stata messa da parte in attesa della ripresa dei lavori agricoli, solitamente prevista a partire dal mese di settembre.

Inoltre, è stato recuperato un escavatore di notevole valore, risultato essere oggetto di un precedente furto ai danni di un imprenditore edile del territorio di Siracusa.

Si evidenzia che il procedimento penale pende in fase di indagini e che gli indagati non possono essere definiti colpevoli fino a sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.

Questa operazione testimonia l’impegno quotidiano della Polizia di Stato nel tutelare la sicurezza e la tranquillità della comunità, con particolare attenzione alla salvaguardia delle proprietà private, risorsa fondamentale per il tessuto economico locale.