Minimoto. Filippo Amico, il piccolo grande cuore di Caltanissetta: un 2025 di vittorie e sogni che corrono veloci

CALTANISSETTA – Ci sono storie che sanno emozionare, che parlano di sogni, sacrifici e passione autentica.

Quella di Filippo Amico, undici anni appena, è una di queste.

Un bambino con il cuore grande e il coraggio di un vero pilota, che ha fatto della moto la sua seconda casa e della pista il suo luogo del cuore. Con il numero 27 stampato sulla carena e la determinazione che solo chi ama davvero ciò che fa può avere, Filippo ha appena chiuso una stagione straordinaria nel Campionato Italiano Velocità Junior 2025, categoria Ohvale 160, difendendo con orgoglio i colori del team M&M.

Il suo 2025 è stato un viaggio intenso e ricco di emozioni: podi importanti, una vittoria spettacolare nella Sprint Race di Viterbo sotto la pioggia, e una pole position da incorniciare a Ortona hanno raccontato un anno di crescita e maturità.

Ogni gara è stata una sfida, ogni curva un’occasione per imparare e migliorarsi.

Nonostante la giovane età, Filippo ha dimostrato una grinta e una concentrazione da vero professionista, affrontando con il sorriso anche i momenti più difficili.

Il gran finale è arrivato a Varano de’ Melegari, nell’ultima tappa del campionato. Dopo qualifiche complicate e una partenza dall’ottava posizione, Filippo ha trovato in sé tutta la forza per reagire.

Sotto la pioggia, con una pista scivolosa e insidiosa, ha corso con il cuore e ha conquistato una vittoria memorabile in Gara 1, emozionando tutti coloro che lo seguono.

Nonostante qualche problema tecnico nella seconda manche, il weekend di Varano ha confermato il suo grande potenziale: quarto assoluto su 22 piloti e tra le promesse più interessanti del panorama nazionale.

Dietro ogni partenza, ogni curva e ogni traguardo, c’è una storia fatta di sacrifici e dedizione: giornate di allenamento, viaggi, impegno e sogni condivisi con la famiglia e con il suo team.

Filippo corre perché ama la moto, perché – come racconta chi lo conosce – “quando il motore si accende, tutto il resto scompare e resta solo la passione”.

Un ringraziamento speciale va al suo team M&M, a tutti gli sponsor e alla Scuola SMC di Favara, dove Filippo si allena e cresce come pilota, coltivando giorno dopo giorno il suo sogno con umiltà e determinazione.

Il futuro è ancora tutto da scrivere, ma una cosa è certa: Filippo Amico ha già imparato a far correre i sogni più veloci del vento.