Caltanissetta, Memorial Francesco Avanzato: una partita di basket organizzata dall’Invicta per ricordarlo al Palacannizzaro

CALTANISSETTA – La città si prepara a vivere un momento di grande commozione e partecipazione con il Memorial Francesco Avanzato, in programma sabato 12 ottobre al Palacannizzaro, per ricordare il giovane Francesco Avanzato, scomparso appena un mese fa, a soli 14 anni, nel modo che più amava: con la pallacanestro.

La sua morte aveva suscitato profonda commozione in tutta Caltanissetta, dove la notizia aveva toccato il cuore di tanti. Francesco era un ragazzo dal sorriso luminoso e dall’animo buono, conosciuto e amato da compagni, insegnanti e allenatori per la sua gentilezza e la sua passione per lo sport.

Sul parquet, a rendere omaggio alla sua memoria, scenderanno in campo le formazioni Under 15 dell’Invicta Basket Caltanissetta e della Happy Basket Palermo, per un incontro dal forte valore simbolico e affettivo.

Durante la manifestazione verrà consegnata una targa commemorativa in ricordo di Francesco, gesto che vuole rappresentare l’abbraccio di tutta la comunità sportiva nissena e il segno indelebile della sua passione, della sua dolcezza e del suo entusiasmo contagioso.

L’iniziativa, promossa dall’Invicta Basket Caltanissetta, nasce dal desiderio di trasformare il dolore in memoria viva, celebrando un ragazzo che aveva trovato nel basket un luogo di amicizia, crescita e condivisione.

Il Palacannizzaro diventerà così il teatro di un appuntamento speciale, dove sport, emozione e ricordo si intrecceranno per rendere omaggio a Francesco e ai valori che ha saputo trasmettere a chi lo ha conosciuto.

L’Invicta Basket Caltanissetta invita tutta la cittadinanza a partecipare per ricordare insieme Francesco, con il cuore e con la palla a spicchi.