Maxi-down globale: anche Amazon coinvolta, problemi di accesso e servizi AWS in crisi

(Adnkronos) – Le prime ore di questo lunedì sono state segnate da un diffuso e grave down che sta interessando una vasta gamma di servizi online a livello globale, con Amazon e la sua unità cloud Amazon Web Services (AWS) al centro dell'emergenza. Le segnalazioni di malfunzionamento, che hanno raggiunto picchi elevatissimi su piattaforme di monitoraggio come Downdetector, riguardano sia i servizi di e-commerce di Amazon sia, in modo cruciale, le infrastrutture cloud essenziali. Secondo quanto emerso dalle prime analisi, la causa del disservizio generalizzato risiederebbe in un problema critico che affligge le unità chiave di AWS, come Amazon DynamoDB e Amazon Elastic Computer Cloud. Questi servizi sono fondamentali non solo per Amazon stessa, ma anche per migliaia di aziende terze che noleggiano spazio di archiviazione e capacità di calcolo per ospitare i propri siti e applicazioni. Per questo motivo, il down di AWS ha provocato una reazione a catena che ha bloccato contemporaneamente piattaforme di gaming (come Clash Royale e Roblox), servizi di design (come Canva) e altre applicazioni. In Italia e nel mondo, gli utenti stanno riscontrando:

Difficoltà di accesso al sito principale di Amazon per gli acquisti.

Problemi di login alle app correlate (come Prime Video, anche se i problemi non sono limitati allo streaming).

AWS ha comunicato di essere a conoscenza del problema e di essere al lavoro per ripristinare i servizi. La gravità dell'incidente è tale che l'intera stabilità del web in diverse regioni è temporaneamente compromessa. Gli stakeholder e gli utenti sono invitati a monitorare gli aggiornamenti in tempo reale forniti direttamente dalla dashboard di AWS.

