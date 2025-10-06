La DLF Academy al lavoro per il 13° Rally del Barocco Ibleo: il grande ritorno dei motori tra le meraviglie di Ragusa

Il rombo dei motori tornerà presto a riecheggiare tra le meraviglie barocche di Ragusa. È infatti in piena fase organizzativa il 13° Rally del Barocco Ibleo, in programma il 6 e 7 dicembre 2025, che riporterà la passione del motorsport nel cuore della Provincia iblea.

Dopo il successo delle precedenti edizioni e la pausa organizzativa degli ultimi anni, la macchina del rally si è nuovamente rimessa in moto. Dietro le quinte, la DLF Academy, guidata da Delfino La Ferla, sta lavorando alla definizione dell’immagine ufficiale e del programma dell’evento, che si preannuncia come uno dei più attesi del calendario rallistico siciliano.

Il “Barocco Ibleo” rappresenta da sempre un connubio perfetto tra sport, territorio e passione, capace di unire il fascino architettonico delle città tardo-barocche con l’adrenalina delle competizioni su strada. Il tracciato attraverserà, come da tradizione, alcuni dei paesaggi più suggestivi della provincia, offrendo al pubblico un mix di spettacolo ed emozioni.

«Sarà un’edizione che vuole riportare in alto il nome del Rally del Barocco Ibleo – spiega Delfino La Ferla, promotore e coordinatore dell’evento – un rally che ha segnato la storia del motorsport siciliano e che merita di tornare protagonista».

L’annuncio, diffuso in queste ore, conferma che il lavoro è già in corso per dare vita a un appuntamento curato nei minimi dettagli, in linea con lo stile e la professionalità che la DLF Academy ha già dimostrato in eventi di grande richiamo come il Rally di Caltanissetta 2024 e 2025.

Prossimamente, la DLF Academy, attraverso la pagina ufficiale Facebook del Rally del Barocco Ibleo e il sito web dedicato in fase di realizzazione, fornirà tutte le informazioni sulle caratteristiche dell’edizione 2025, i dettagli tecnici e le novità del percorso.

Il conto alla rovescia è dunque iniziato: il 13° Rally del Barocco Ibleo è pronto a rimettere in moto emozioni, ricordi e passione, tra i luoghi dove la storia incontra la velocità.