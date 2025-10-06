Inner Wheel Caltanissetta, partecipazione e solidarietà al torneo di tennis e padel: il ricavato sarà destinato al finanziamento di borse di studio in memoria di Anna Maria Oberto

Domenica 5 ottobre, si è rinnovato, anche quest’anno, al circolo “La Baita”, il tradizionale appuntamento con il Torneo di Tennis e Padel organizzato dall’Inner Wheel di Caltanissetta. Giunto alla sua XV edizione ha visto numerosi partecipanti sfidarsi in un’ atmosfera cordiale e amichevole. Il ricavato della competizione sarà destinato al finanziamento di borse di studio intitolate alla memoria di Anna Maria Oberto, figura di spicco del club nisseno e Past Presidente nazionale. Ciò permetterà a dei ragazzi meritevoli di ricevere un sostegno per perfezionare il proprio percorso scolastico. La presidente, Nevilia Aquilina, a conclusione della manifestazione, ha premiato le coppie vincitrici, ringraziato gli sponsor che gentilmente hanno sostenuto l’evento, tutte le socie che hanno collaborato alla riuscita della giornata, alle maestre di tennis/padel che sempre, con la loro grande professionalità hanno dato un contributo alla riuscita dell’evento e al gestore della Baita che ha messo a disposizione i campi.