Il pilota siciliano Samuele Cassibba ambizioso alla 68^ edizione della Salita dei Monti Iblei: “Correre a casa è qualcosa che va oltre l’aspetto sportivo, qui ogni curva racconta un ricordo”

Il pilota siciliano della Scuderia Ateneo, punta ad una gara di vertice nella 68^ edizione della gara di casa, in programma dal 10 al 12 Ottobre. Sedicesima ed ultima prova del Campionato Italiano Velocità Montagna Sud prima della finale di campionato ad Alghero.

Comiso (RG). È arrivato l’appuntamento più sentito della stagione per Samuele Cassibba, la 68^ edizione della Salita dei Monti Iblei. La cronoscalata chiaramontana rappresenta per il pilota siciliano della Scuderia Ateneo non solo la “gara di casa”, ma anche l’ultima tappa prima della finale della serie tricolore su due zone del Campionato Italiano Velocità Montagna, che andrà in scena ad Alghero dal 31 Ottobre al 2 Novembre. Sul tracciato di 5,5 km che unisce la zona artigianale lungo la SP7 al cuore di Chiaramonte Gulfi, il portacolori comisano si presenterà al volante della Nova Proto V8 3000, deciso a capitalizzare il lavoro svolto in questa intensa stagione e a confermare i progressi messi in mostra nelle ultime uscite.

«Correre a casa è qualcosa che va oltre l’aspetto sportivo – ha dichiarato Samuele Cassibba – qui ogni curva racconta un ricordo, ed il calore del pubblico, fatto di amici e famiglia, rende questa sfida speciale. Abbiamo trovato un buon feeling con la vettura e continueremo a lavorare con il team per adattarla al meglio alle condizioni del tracciato, con l’obiettivo di puntare in alto.»

Il programma del weekend prevede l’apertura venerdì 10 ottobre con le verifiche tecniche e sportive, che si svolgeranno dalle 10:00 alle 19:00 nel cuore della città, tra Piazza Duomo e il Teatro Comunale L. Sciascia. Sabato 11 ottobre, a partire dalle 09:00, spazio alle due manche di ricognizione, fondamentali per affinare assetti e strategie in vista della giornata decisiva. Domenica 12 ottobre, sempre dalle ore 09:00, scatterà la prima manche di gara, seguita dalla seconda salita che decreterà la classifica finale e incoronerà il vincitore della 68^ edizione.