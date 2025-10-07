Il consigliere Turturici: “Caltanissetta non può restare la città al centro della Sicilia solo sulla carta”

“Nella giornata di oggi, 7 ottobre 2025, ho inviato una PEC ufficiale all’Assessore regionale alle Infrastrutture, On. Alessandro Aricò, per chiedere aggiornamenti e un impegno deciso sullo stato del raddoppio ferroviario Palermo–Catania, con particolare riferimento al Lotto Bicocca–Catenanuova che doveva essere inaugurato prima dell’estate 2025 e di cui non ci sono più aggiornamenti.” Così il consigliere comunale di Caltanissetta, Armando Turturici che prosegue: “Con il completamento del raddoppio, i tempi di viaggio Palermo – Catania saranno ridotti a 2 ore, passando da Caltanissetta che sarà quasi equidistante dalle due città (1 ora e 20 per Catania; 1 ora e mezza per Palermo). Tuttavia, cresce la preoccupazione che Caltanissetta possa restare esclusa dai benefici dell’opera. Per questo ho chiesto – continua – all’Assessore Aricò non solo di chiarire i tempi e lo stato dei lavori, ma anche di assumere un impegno formale per garantire il pieno inserimento della nostra città nel nuovo sistema ferroviario regionale. Ritengo necessario avviare un tavolo tecnico permanente tra Regione Siciliana, RFI e le amministrazioni comunali di Caltanissetta, San Cataldo, Serradifalco, Sommatino (le città del nisseno che più beneficerebbero di questo collegamento) per coordinare le azioni e pianificare interventi che consentano di sfruttare appieno questa opportunità: dal potenziamento dei collegamenti locali alla creazione di nodi di interscambio e servizi di mobilità moderni. Inoltre – prosegue ancora il consigliere Turturici -, ho invitato l’Assessore Aricò a venire personalmente a Caltanissetta, per un incontro con le istituzioni locali, le forze sociali e i cittadini. Sarebbe un segnale importante di attenzione verso una città che si trova al cuore della Sicilia, ma che troppo spesso è stata penalizzata da scelte infrastrutturali sbilanciate. Il raddoppio ferroviario Palermo–Catania deve diventare una leva di sviluppo e di riscatto per l’intera Sicilia centrale. Faccio un appello a tutte le forze politiche – conclude -, di maggioranza e di opposizione, affinché si uniscano in questa battaglia. Le infrastrutture rappresentano il futuro della nostra comunità e il diritto dei cittadini nisseni a non essere più isolati. Caltanissetta non può restare la città al centro della Sicilia solo sulla carta, ma deve esserlo nelle scelte di sviluppo.”