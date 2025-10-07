Dazi, Gennuso(FI): “Colpo mortale per i produttori di grano”

“Un’altra tegola si abbatte sui produttori di grano. Se dovessero entrare in vigore i dazi imposti dall’America del 107% sulla pasta italiana, sarà il tracollo definitivo dell’intera filiera”. A chiedere un “intervento deciso al presidente della Regione, Renato Schifani ed ai ministri degli Esteri, Tajani e dell’Agricoltura Lollobrigida”, è Pippo Gennuso, responsabile del Dipartimento Agricoltura di Forza Italia Siracusa. L’ex deputato all’Ars già in passato aveva lanciato l’allarme per “un settore già devastato dalla concorrenza sleale dei Paesi extra Ue che esportano grano al glifosato, prodotto nocivo per la salute dei consumatori ed il pagamento del grano più basso dei costi di produzione”. ”Se da gennaio 2026 entreranno in vigore i dazi di Trump – dice Gennuso – molte aziende agricole saranno costrette a chiudere. In Sicilia si perderanno migliaia di posti di lavoro tra diretto ed indotto. Nelle aree interne della Sicilia – aggiunge – come le province di Enna e Caltanissetta, si coltiva soltanto grano e non ci sono possibilità di diversificare. Non hanno alternative ad un prodotto che con molti sacrifici è una eccellenza italiana”. Per Pippo Gennuso è il momento di chiamare le associazioni di categoria e la politica alla mobilitazione per impedire l’estinzione di un settore. ”Serve un’azione coordinata di Coldiretti, Cia, associazioni datoriali per tutelare il nostro grano e le aziende italiane che producono pasta che esportano oltre oceano, evitando così la fuga verso altri Paesi. La Regione siciliana faccia la sua parte, sostenendo economicamente i produttori isolani. Categoria che da anni soffre una crisi irreversibile”.