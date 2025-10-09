Clair Obscur: Expedition 33 a quota 5 milioni di copie, update in arrivo

(Adnkronos) – Clair Obscur: Expedition 33, il gioco di ruolo degli sviluppatori francesi Sandfall Interactive, ha superato i cinque milioni di copie vendute. Il titolo, uscito lo scorso aprile su PC e console, è stato un incredibile successo di critica e pubblica, riportando in auge i titoli doppia A sviluppati da un team ristretto, ma in grado di comptere con i giochi più blasonati. Per festeggiare il traguardo raggiunto, gli sviluppatori hanno annunciato che è attualmente in sviluppo un update per il gioco, che espanderà la storia e aggiungerà nuovi elementi al gameplay. Il major update sarà totalmente gratuito e aggiungerà al titolo un nuovo ambiente giocabile che porterà i protagonisti a incontrare nuovi nemici e vivere nuove avventure. Ci saranno anche nuovi boss più difficili da sconfiggere per i giocatori più esperti, nuovi costumi per ogni membro della Expedition, il supporto per nuove lingue (Ceco, Ucraino, Spagnolo dell’America Latina, Turco, Vietnamita, Tailandese e Indonesiano) e altre sorprese che verranno annunciate in seguito. Inoltre, Sandfall Interactive ha fatto sapere che la colonna sonora del gioco, composta da Lorien Testard, ha totalizzato oltre 333 milioni di stream su tutte le piattaforme musicali, con oltre 10 settimane al numero uno della classifica di Billboard "Classical Crossover Album". "La risposta del pubblico al nostro gioco è stata semplicemente incredibile", ha dichiarato Guillaume Broche, direttore creativo di Sandfall Interactive, in un comunicato stampa. "Abbiamo trascorso anni a lavorare al progetto dei nostri sogni, e sapere che ha trovato una risonanza così forte tra i fan di tutto il mondo è al tempo stesso meraviglioso e travolgente. Siamo immensamente grati ai nostri fan per l’amore dimostrato verso l’universo che abbiamo creato, per le loro fan art, le cover musicali, i cosplay sfoggiati alle convention e per il loro straordinario supporto. Speriamo che l’aggiornamento su cui stiamo lavorando possa essere un grazie a tutti loro per il sostegno ricevuto: vi chiediamo solo un po’ di pazienza".

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)