Caltanissetta. Servizi straordinari di controllo in centro storico: sequestrato uno zaino con 10 stecche di hashish e rilevate 8 infrazioni al codice della strada

Sequestrato uno zaino con 10 stecche di hashish, identificate 204 persone, controllati 48 mezzi, eseguite 3 perquisizioni, rilevate 8 infrazioni al codice della strada.

La Polizia di Stato ieri ha eseguito servizi straordinari di controllo del territorio contro il degrado urbano e di contrasto a forme di illegalità diffusa, disposti dal Questore della Provincia di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello, discussi nel corso di un recente Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Licia Donatella Messina. L’attività di polizia si è concentrata nel centro storico del Capoluogo con particolare attenzione alla villa comunale “Cordova” e al limitrofo viale Conte Testasecca, via Traversa Elena, via Panzica, via Cavour. Equipaggi della Sezione Volanti, del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato di Palermo e della Polizia locale, hanno eseguito tre posti di controllo in diversi punti della città con l’obiettivo di aumentare la sicurezza del centro storico, sia in termini effettivi che di percezione da parte dei residenti. Il servizio è stato realizzato anche per fronteggiare lo spaccio di sostanze stupefacenti e la presenza di cittadini stranieri irregolari nel territorio nazionale.

Nel corso dei posti di controllo sono state fermate 33 autovetture e identificate 92 persone. Presso la villa comunale “Cordova”, invece, sono state identificate 34 persone, di cui 33 di nazionalità straniera, 7 delle quali gravate da precedenti di polizia, ed è stato rinvenuto e sequestrato uno zaino abbandonato contenente dieci stecche di sostanza stupefacente del tipo hashish. Complessivamente nel corso dei servizi sono state identificate 204 persone, controllati 48 mezzi, di cui uno sequestrato, eseguite 3 perquisizioni, rilevate 8 infrazioni al codice della strada, contestati 2 “art.75” per uso personale di sostanze stupefacenti e sottoposto a controllo 28 sorvegliati speciali, arrestati domiciliari e affidati in prova ai servizi sociali.