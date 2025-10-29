Caltanissetta. “One Love”, il 1° novembre una serata di musica e divertimento con Inna Cantina e Brusco

CALTANISSETTA – Il 1° novembre la città si prepara a vivere una serata di musica e divertimento con “One Love”, l’evento che promette di infiammare l’atmosfera al Mine di via Due Fontane. A partire dalle ore 22:30, sul palco saliranno due nomi di punta della scena reggae e dancehall italiana: Inna Cantina e Brusco, che ha ottenuto il doppio disco di platino, ospiti speciali direttamente dalla capitale.

Il duo romano, noto per le sue sonorità fresche e coinvolgenti, porterà a Caltanissetta tutta l’energia dei suoi live, tra ritmi caraibici, testi sociali e vibrazioni positive. L’evento, organizzato per celebrare la musica come linguaggio di unione e libertà, punta a trasformare la notte nissena in una grande festa all’insegna del motto “One Love”. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del raggae e reggaeton per chi vuole trascorrere una serata diversa, immersa nel ritmo e nella buona compagnia.