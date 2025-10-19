Cadavere trovato nel canneto ad Agrigento, è di Marianna Bello: riconosciuta dai tatuaggi

È di Marianna Bello il cadavere trovato nel canneto, vicino a un torrente che sfocia nel fiume Naro, ad Agrigento. È stata riconosciuta dai tatuaggi, uno dei quali al polso. Il cadavere era stato ritrovato stamattina da un gruppo impegnato in una battuta di caccia. È stato necessario attendere l’ispezione cadaverica per avere la certezza che si trattasse della trentottenne scomparsa a Favara lo scorso 1 ottobre, inghiottita dalle acque del nubifragio che si è abattuto sulla cittadina. I familiari della donna sono sul posto. (ANSA).