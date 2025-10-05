Auto Storiche. Massimo Ferraro domina il Primo Raggruppamento alla Coppa Faro: il pilota nisseno chiude in trionfo la stagione 2025

Si è conclusa con un grande risultato la stagione agonistica di Massimo Giuseppe Ferraro, protagonista alla Coppa Faro, ultima prova del Campionato Italiano Velocità in Salita Auto Storiche 2025.

Alla guida della sua Lancia Fulvia Zagato 1600 GTP, preparata dal team Campoli Classic Motorsport, il pilota nisseno ha conquistato il primo posto assoluto del Primo Raggruppamento, imponendosi nella classe 1600 GTP dopo una gara perfetta, segnata da ritmo, precisione e determinazione.

Con questa prestazione, Ferraro ha messo il sigillo su una stagione esaltante, centrando l’obiettivo della vittoria di classe e confermandosi tra i migliori interpreti del panorama nazionale delle auto storiche. Per un solo punto, non è riuscito a scalzare dalla leadership assoluta del Primo Raggruppamento il campione Tiberio Nocentini su Chevron Sport, che si è confermato in vetta alla classifica generale.

Un epilogo emozionante per un campionato che ha regalato spettacolo e passione, in cui Massimo Ferraro ha difeso con orgoglio i colori nisseni, portando ancora una volta il nome di Caltanissetta sui più alti palcoscenici dell’automobilismo storico italiano.