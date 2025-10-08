Ars, parere favorevole alla modifica dello Statuto speciale per l’introduzione del deputato supplente. Mancuso (FI): “Un passo avanti storico per la Sicilia”

PALERMO – L’Assemblea Regionale Siciliana ha espresso parere favorevole al disegno di legge nazionale che prevede la modifica dello Statuto speciale della Regione Siciliana per l’introduzione della figura del deputato supplente, un passaggio istituzionale di grande rilievo che apre la strada a una riforma attesa da anni.

«Abbiamo approvato in Aula, nonostante il voto segreto – che qualcuno ha definito “voto di libertà” – una proposta che il Parlamento regionale ha condiviso nella sua piena autonomia – dichiara l’on. Michele Mancuso, deputato di Forza Italia e presidente della Commissione Statuto.

Mi onoro di presiedere questa Commissione, dalla quale è partita l’iniziativa che ha condotto a questo importante traguardo. È un segnale di maturità istituzionale e di grande responsabilità politica. Il provvedimento adesso proseguirà il suo iter presso Camera e Senato, che saranno chiamati a deliberare definitivamente sulla modifica dello Statuto per introdurre la figura del deputato supplente anche per la Regione Siciliana.»

Il parlamentare nisseno ha poi sottolineato l’importanza del sostegno istituzionale: «Sono fiducioso nell’impegno del Presidente della Regione, Renato Schifani, che ringrazio per la costante attenzione e il contributo determinante. Confido che nei mesi che restano di legislatura si possa giungere all’approvazione definitiva, così da consentire al Parlamento siciliano di definire le disposizioni normative e lo status economico del nuovo ruolo.»

Mancuso evidenzia inoltre il valore concreto che la riforma potrà avere per i territori più piccoli: «È una grande opportunità per tutti, ma in particolare per le province minori, come Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani, che contano un numero ridotto di deputati. Garantire la presenza continuativa di un rappresentante supplente – conclude – significa dare più voce, rappresentanza e stabilità all’attività parlamentare e al governo della nostra Regione.»