Arriva al Sistina Chapiteau ‘Moulin Rouge! Il Musical’ diretto da Massimo Piparo

(Adnkronos) – La Parigi decadente fin-de-siècle, la bohème del Quartiere Latino, Montmartre e le atmosfere peccaminose di uno dei locali più amati, più desiderati, più popolari. Arriva per la prima volta in Italia 'Moulin Rouge! Il Musical', il kolossal ispirato al celebre film di Baz Luhrmann con Nicole Kidman, diretto da Massimo Romeo Piparo, che debutta a Roma, il 15 ottobre al Sistina Chapiteau. Nei ruoli principali Diana del Bufalo, Luca Gaudino, Emiliano Geppetti, Mattia Braghero, Faniele Derogatis, che vestirà i panni di Henri de Toulouse-Lautrec, Gilles Rocca, vincitore con Lucrezia Lando, dell'edizione 2020 di 'Ballando con le Stelle,' accanto ad una cast di oltre 20 danzatori diretti da Billy Mitchell. In scena l'orchestra live diretta da Emanuele Friello. "Abbiamo già venduto 20mila biglietti e abbiamo aggiunto un altro mese di rappresentazioni – esordisce Massimo Piparo in apertura di conferenza stampa, oggi a Roma – Non siamo il Teatro dell'Opera di Roma, siamo imprenditori privati, abbiamo investito circa 5 milioni di euro in questo progetto. Per rientrare mancano 80mila biglietti. Potrei smettere domani di lavorare – prosegue- ma voglio continuare a condividere con il mio pubblico ancora la gioia e la bellezza di essere in scena anche a prezzi abbordabili perchè le famiglie, al completo, possano assistere ai miei spettacoli". Per l'occasione è stato allestito nella capitale, nel quartiere di Tor di Quinto, il Sistina Chapiteau (30 metri di ampiezza e 20 di profondità), un doppio palcoscenico girevole, un foyer di oltre 300 metri quadrati, 1500 posti e una caffetteria – pasticceria ispirata ai bistrot parigini. "La nostra città ha bisogno di spazi e spettacoli di qualità – interviene l'assessore capitolino alla Cultura Massimiliano Smeriglio- 'disseminati' in tutti i quartieri perchè riqualificare le aree della capitale è di buon auspicio". Pronta la risposta del regista di 'Moulin Rouge': "Chiediamo però alle istituzioni di renderci la vita e il lavoro più facili senza essere intralciati dalla burocrazia". 'Moulin Rouge! Il Musical' è stato presentato in anteprima mondiale a Boston nel 2018 per poi approdare a Broadway e nel West End di Londra, vincitore di 10 Tony Awards, tra cui il prestigioso riconoscimento come 'Miglior Musical'. Oggi è in tour in Nordamerica, in Germania, nei Paesi Bassi, in Corea del Sud. Ambientato al Moulin Rouge, il racconto dello spettacolo si dipana tra canti, balli, all'interno di una colonna sonora che comprende brani iconici senza tempo firmati David Bowie, Lady Gaga, Elton John, Rihanna, Maddonna, circa 70 famosissime hit, per accompagnare il nascere di un amore, quello tra Satine, cortigiana e star del night club parigino e il giovane Christian, aspirante cantautore americano giunto a Parigi per sposare la causa 'bohèmienne' e nutrirsi della sua arte ispirandosi ai principi di Verità, Bellezza, Libertà e Amore.

