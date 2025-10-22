A Caltanissetta i “cani di quartiere” avranno 15 cucce: un segnale di civiltà accolto dall’assessore Tilde Falcone e dall’Amministrazione comunale

CALTANISSETTA – I “cani di quartiere” avranno finalmente un rifugio tutto loro. A Caltanissetta saranno installate quindici cucce in diversi quartieri della città, un progetto che nasce da un’idea di due volontarie animaliste e che è stato accolto con entusiasmo dall’assessore al Randagismo e Benessere Animale, Tilde Falcone, e dall’intera Amministrazione comunale.

L’iniziativa, raccontata anche dal Tgr Rai Sicilia, rappresenta un gesto concreto di attenzione verso il benessere degli animali e un esempio di collaborazione tra cittadini e istituzioni. Le cucce offriranno un riparo sicuro ai cani che vivono stabilmente sul territorio, garantendo loro protezione e dignità, e al tempo stesso contribuiranno a migliorare il decoro urbano e la convivenza civile.

«È un progetto che abbiamo accolto con grande piacere – ha dichiarato l’assessore Tilde Falcone – perché dimostra come dalla sensibilità dei cittadini possano nascere idee belle e utili. Il Comune ha voluto sostenere questa proposta, coordinandola con le attività già in corso per la tutela degli animali e per il contrasto al randagismo. Caltanissetta è una città che cresce anche nella cultura del rispetto e della cura verso gli animali».

L’Amministrazione comunale, attraverso il settore di competenza guidato dall’assessore Falcone, continua infatti a portare avanti un percorso strutturato in collaborazione con la Polizia Municipale, la ASP di Caltanissetta e le associazioni animaliste locali. L’obiettivo è quello di consolidare una rete stabile di intervento sul territorio, che comprenda non solo il recupero e la sterilizzazione, ma anche l’educazione al rispetto degli animali.

L’iniziativa delle cucce, realizzata in legno e perfettamente integrata nel contesto urbano, rappresenta così il primo passo di un progetto più ampio che punta a garantire una migliore qualità di vita ai cani di quartiere e a sensibilizzare la cittadinanza.

«Dietro ogni gesto di attenzione verso i nostri amici a quattro zampe – ha concluso l’assessore Falcone – c’è l’idea di una città più accogliente, più giusta e più umana. Ringrazio le volontarie che hanno proposto l’iniziativa e tutti coloro che ogni giorno, con passione e discrezione, si prendono cura degli animali del nostro territorio».

Le quindici cucce saranno installate progressivamente nei prossimi giorni in diverse zone del capoluogo, con priorità alle aree più frequentate dai cani di quartiere e segnalate dai volontari.