Zenless Zone Zero 2.3: nuovi Agents e l’ombra di Timesworn Hills – Il video

(Adnkronos) – HoYoverse, il colosso globale dell'intrattenimento interattivo, ha annunciato il rilascio imminente dell'aggiornamento Version 2.3 per il suo urban fantasy ARPG Zenless Zone Zero. Denominata "Memories of Dreams Bygone", la nuova versione debutterà il 15 ottobre 2025 su tutte le piattaforme. L'annuncio arriva in un contesto di solido successo per il franchise HoYoverse, che con titoli come Genshin Impact ha superato i 3 miliardi di dollari di spesa complessiva globale (solo su mobile) e con Honkai: Star Rail ha registrato introiti mensili mobili che hanno toccato i 90,5 milioni di dollari. Anche Zenless Zone Zero ha registrato un notevole impatto sul mercato, posizionandosi rapidamente tra i titoli top grossing con una raccolta che si aggira tra i 15 e i 23 milioni di dollari mensili nei primi mesi. L'elemento centrale dell'aggiornamento è l'apertura della nuova regione Timesworn Hills, un'area nota per i suoi giacimenti di minerale Lumite, che nasconde rovine di strutture di ricerca abbandonate e terreni di prova. La regione è pervasa da leggende inquietanti: "storie di minatori scomparsi nel Miasma, il rintocco di una campana fantasma, creature che scrutano nei cuori delle persone e ipnotisti capaci di intrappolare le vittime in sogni senza fine". La nuova avventura per i Proxies inizierà con la risoluzione del caso dei minatori scomparsi e degli impiegati Porcelumex, che trascinerà i giocatori nell'Hollow per scoprire verità sconcertanti. L'aggiornamento introduce tre nuovi Agents, membri dell'organizzazione Spook Shack, pronti a portare nuove strategie sul campo di battaglia: Lucia: Agent S-Rank di supporto di tipo Ether. Sfrutta poteri onirici per ricreare gli Ethereals in combattimento. Accumulando Dream Points, entra nello stato Dream per scatenare Ether Veil: Wellspring, potenziando la salute massima degli alleati e incrementando i danni del team tramite una maggiore Sheer Force e l'attivazione di Aftershocks. Yidhari: Agent S-Rank di Rupture di tipo Ghiaccio. La sua forza deriva da un delicato equilibrio tra rischio e resilienza: guadagna Sheer Force in base alla sua salute massima e infligge sempre Sheer DMG. Il suo danno aumenta al diminuire della percentuale di HP. Komano Manato: Agent A-Rank di Rupture di tipo Fuoco, ora disponibile come personaggio giocabile. Infligge Sheer DMG i cui attacchi scalano sulla sua salute massima. I banner della Versione 2.3 vedranno anche il ritorno degli Agents S-level Vivian (Ether – Anomaly) e Ju Fufu (Fire – Stun). Inoltre, Soldier 0 – Anby riceverà un potenziamento con meccaniche di combattimento affinate. Per un'anteprima del nuovo contenuto, è possibile visualizzare il trailer ufficiale: La versione introduce due nuove modalità di gioco per diversificare l'esperienza: Threshold Simulation: una sfida tattica e di combattimento che richiede ai Proxies di schierare più squadre per resistere a scenari di battaglia interconnessi. When Dreams Remain Unfinished: un evento a combattimento a turni in cui i giocatori comandano diverse categorie di mostri, sfruttandone i tratti unici e il posizionamento tattico. Il completamento di quest'ultimo evento garantirà l'Agent Manato come ricompensa gratuita. Torna anche l'amato evento fotografico "SNAP! Shining Strike" con controlli e filtri migliorati. In segno di gratitudine, i Proxies potranno reclamare 600 Polychromes extra, oltre alle ricompense standard di 10 Encrypted Master Tapes e 10 Boopons. HoYoverse ha inoltre anticipato i nomi dei futuri Agents che si uniranno al viaggio, tra cui Banyue, Dialyn, Zhao e Ye Shunguang. Zenless Zone Zero Version 2.3 "Memories of Dreams Bygone" sarà disponibile per PlayStation®5 Pro, PlayStation®5, Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming, PC, iOS e Android. Il titolo è classificato PEGI 12. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale e sul canale X (Twitter) del gioco. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)