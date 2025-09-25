Vendita di tabacchi a un minorenne, sanzionato a Niscemi titolare di un esercizio commerciale

Vendita di tabacchi a minori degli anni 18, la Polizia di Stato a Niscemi ha sanzionato il titolare di un bar/rivendita tabacchi. L’attività commerciale, che si trova nei pressi di una scuola frequentata da diversi minorenni, nei giorni scorsi è stata oggetto di un controllo amministrativo eseguito dagli agenti del Commissariato di P.S. Durante l’accesso all’esercizio gli agenti della Polizia Amministrativa hanno sorpreso un dipendente vendere un pacco di sigarette a un quindicenne. La sanzione prevede il pagamento della somma di mille euro e la sospensione dell’attività per quindici giorni.