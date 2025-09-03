Sardegna, boom di richieste dall’estero: online il sito di riferimento “Vendi Casa agli Stranieri”

Uno strumento dedicato ai proprietari che vogliono valorizzare gli immobili sul mercato internazionale

Cagliari, 2 settembre 2025 – La Sardegna si conferma tra le mete più attrattive a livello internazionale. Secondo i dati diffusi da UniOlbia, Regione Sardegna e ISTAT, nell’ultimo anno oltre 7,8 milioni di visitatori stranieri hanno scelto l’isola. Anche il mercato immobiliare riflette questo trend: tra il 2019 e il 2023, il 64,5% delle compravendite in Sardegna ha visto come protagonisti acquirenti esteri (fonte Investropa).

Per rispondere a questa crescente domanda nasce vendicasaaglistranieri.it, il primo sito dedicato ai proprietari che vogliono conoscere opportunità e modalità di vendita verso il mercato internazionale. Non è un portale di annunci, ma un hub informativo che raccoglie dati, analisi e un servizio di valutazione rapida: in sole 72 ore è possibile sapere se un immobile è compatibile con la domanda estera.

Il profilo degli acquirenti

Dal Report Domanda Estera Sardegna 2025 emergono alcuni trend: le case lungo le coste attraggono soprattutto tedeschi, svizzeri, francesi e americani con budget medio 350–600 mila euro, con picchi oltre il milione nelle aree di lusso. Le ville con terreno nell’entroterra interessano austriaci e nordeuropei (150–450 mila euro), spesso attenti alla sostenibilità; dimore storiche e case nei borghi autentici piacciono a francesi, belgi e americani (100–400 mila euro); mentre strutture ricettive e boutique hotel attirano investitori internazionali con disponibilità superiori al milione di euro.

L’aspetto distintivo del mercato estero

Rispetto al mercato locale, quello internazionale consente di ridurre sensibilmente i tempi di vendita e, in molti casi, porta acquirenti disposti a offrire cifre superiori al prezzo richiesto. Inoltre, proprietà che sul mercato interno faticano a suscitare interesse – come ville nell’entroterra o case caratteristiche nei borghi – trovano nuova valorizzazione grazie alla domanda estera.

Dal mare ai borghi

La domanda varia a seconda della posizione: dalle località costiere più rinomate (Alghero, Costa Smeralda, Villasimius) alle ville con terreno nell’entroterra fino alle case caratteristiche nei borghi autentici, con profili di acquirenti e budget che cambiano in base alla tipologia di immobile.

Un progetto nato dall’esperienza

Con Vendi Casa agli Stranieri abbiamo voluto creare un punto di riferimento per i proprietari che desiderano aprirsi al mercato internazionale – dichiara Andrea Anedda, fondatore del brand e da anni attivo con Anedda. Real Estate Group –. Il sito è il risultato di anni di lavoro sul campo, collaborazioni dirette e campagne pubblicitarie mirate a livello mondiale.”

Espansione nazionale

Il progetto, nato in Sardegna, punta a svilupparsi progressivamente in tutta Italia, diventando uno strumento di riferimento per chi desidera vendere casa a un acquirente straniero.

www.vendicasaaglistranieri.it

estero@aneddarealestate.com

???? +39 392 1872632