Paura alla 70ª Coppa Nissena: incidente per Rino Giancani, il pilota nisseno rassicura gli amici

CALTANISSETTA – Attimi di grande paura questa mattina alle prove della 70ª Coppa Nissena, dove il pilota nisseno Rino Giancani, volto noto e amatissimo del motorsport siciliano, è rimasto coinvolto in un grave incidente alla penultima curva, a pochi metri dal traguardo.

Secondo le prime ricostruzioni, un’apparente mancata frenata ha causato il violento schianto della sua Mini Cooper S, che dopo l’impatto si è ribaltata. Giancani, rimasto incastrato nell’abitacolo, è stato soccorso immediatamente e trasferito in ospedale. La gara è stata sospesa per circa 45 minuti per consentire le operazioni di soccorso, seguite con apprensione dal pubblico e dagli altri piloti.

Le condizioni del pilota, fortunstamente, non destano particolare preoccupazione. Giancani ha infatti voluto tranquillizzare tutti con un post sui social, dove è apparso accanto alla moglie Valentina, da sempre sua prima sostenitrice e presenza costante in tutte le cronoscalate siciliane.

Rino è conosciuto e stimato in città anche perché porta avanti il panificio di famiglia “Giglio” in Viale della Regione, ma soprattutto per il suo legame con il papà Onofrio Giancani, scomparso da qualche anno. Onofrio, apprezzatissimo pilota negli anni Settanta e Ottanta, ha fatto la storia dell’automobilismo nisseno ed è ricordato con affetto da tutta la comunità. È stato lui a trasmettere a Rino la passione per i motori, istradandolo verso una carriera che lo ha reso uno dei protagonisti delle cronoscalate siciliane.

Un legame affettivo fortissimo che Rino porta sempre con sé: la scritta “Rinù Papà” è impressa sul casco, sulla tuta e sulla macchina da corsa, un modo per avere accanto il padre in ogni gara. Un segno che racconta un amore indissolubile e che oggi assume un significato ancora più profondo. Perché, come dicono i tanti amici e tifosi, sarà proprio Onofrio, da lassù, ad accompagnarlo per mano sulle strade siciliane e a guidarlo verso una nuova avventura automobilistica, quando tornerà al volante.

La notizia dell’incidente, rilanciata anche da un video amatoriale girato da uno spettatore, aveva inizialmente suscitato grande preoccupazione per la violenza dell’impatto. Alla fine, però, il peggio è stato scongiurato e il sollievo ha prevalso.

Caltanissetta si stringe attorno al suo pilota e imprenditore, inviandogli numerosi messaggi di vicinanza e incoraggiamento. Tutti attendono di rivedere Rino, con il sorriso che lo contraddistingue, accanto a Valentina e di nuovo protagonista nelle cronoscalate siciliane, nel segno di una passione che continua da padre a figlio.

La redazione, il direttore responsabile Marco Benanti e l’editore Michele Spena augurano a Rino Giancani una pronta guarigione, con l’auspicio di rivederlo presto indossare nuovamente il casco.