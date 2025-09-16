Operazione antidroga nel quartiere Falsomiele a Palermo, 7 arresti

Impartiva ordini e direttive anche dal carcere: dalla sua cella continuava a gestire il traffico di droga all’esterno. A Palermo e in altri comuni della Provincia, i Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo, coadiuvati dai colleghi dei ‘baschi rossi’ dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, del 12° Reggimento “Sicilia”, con la copertura dal cielo di un velivolo del 9° Nucleo Elicotteri di Palermo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Palermo, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 7 persone (2 delle quali già in carcere), ritenute responsabili – a vario titolo – di aver fatto parte di un’ associazione dedita al traffico di stupefacenti, operante nel quartiere “Falsomiele” di Palermo. Contestualmente, con il supporto di unità cinofile antidroga di Palermo Villagrazia, sono state eseguite 19 perquisizioni per la ricerca di stupefacente. Due di queste hanno portato all’arresto in flagranza di due soggetti, trovati in possesso, rispettivamente, di 400 grammi di cocaina e 1,3 kilogrammi di hashish. Ad altre 74 persone sono stati notificati gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari. l provvedimento scaturisce da una complessa attività investigativa convenzionalmente denominata “Ultima Alba”, condotta dalla Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bagheria dal Novembre 2019 al Gennaio 2022, che ha avuto inizio con il rinvenimento e sequestro di piantagioni di marjuana nei comuni di Trabia e Misilmeri e l’arresto di sei soggetti palermitani legati da vincoli familiari. La manovra investigativa portata a compimento dai militari, ha permesso di appurare che alcuni di questi fossero i membri di una struttura criminale a gestione familiare, operante nel quartiere Falsomiele, in grado di controllare una vera e propria piazza di spaccio, movimentando considerevoli quantitativi di cocaina ed eroina e conseguentemente varie migliaia di euro in contanti.