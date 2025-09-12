Mussomeli, “ragazzi” della 5 B della ragioneria del 1985 insieme a far festa

MUSSOMELI – Dopo 40 anni dalla maturità conseguita nel 1985, i “ragazzi” della 5 B della ragioneria hanno pensato ad una rimpatriata collettiva condivisa e realizzata in questi giorni in un noto locale cittadino fra sorrisi, abbracci e compiacimento. Un incontro amicale che li ha fatti tornare indietro di quattro decenni, quando la spensieratezza, gli impegni scolastici e i sogni per il loro futuro si accavallavano nella mente. Ed ora, nel mutato clima dei tempi, quegli studenti di allora (oggi liberi professionisti, docenti, imprenditori, dirigenti d’azienda) si sono riabbracciati fra aneddoti, ricordi, commozione e risate, partecipando ad un incontro conviviale, dove non poteva mancare la torta augurale per tutti e per le rispettive famiglie. La comitiva ha ricordato anche il compagno di scuola prematuramente scomparso Enzo Guarino. Diversi sono stati i commenti al riguardo, postati successivamente sul social: “E prima di rimettermi davanti a quel maledetto pc – ha scritto uno di loro – vi racconto la mia sensazione: rivedendo i vostri sguardi, i vostri gesti, le stesse vostre pronunzie, ho avuto la sensazione di rivivere un passato, che non mi è neppure sembrato tanto lontano, ed ho risentito le urla di estrema confidenza e quelle comuni radici, che tutti questi anni non hanno scalfito né arrugginito. Un abbraccio a tutti.” Altro commento: “Cari compagni di classe, compagni di gioventù, compagni di un passato spensierato… che gioia ritrovarvi dopo tutti questi anni! Il tempo è volato, ma i sorrisi, le risate e la complicità di un tempo sembrano non essere mai cambiati. Grazie a tutti per aver reso questo incontro così speciale: condividere storie, ricordare momenti preziosi e ridere insieme è stato un regalo che porterò nel cuore”. Qualcuno ha già pensato a successivi incontri; Infatti così sul social un post: “Sono sicura che non sarà l’ultimo incontro e che riusciremo a mantenere vivi questi legami, per continuare a ridere e a ricordare ancora a lungo”. Questi i nomi dei partecipanti Lillo Messina, Anna Maria Messina, Anna Maria Giardina, Rosanna Nola , Rita Morreale, Giusy Cardillo, Salvina Bonomo, Salvina Scannella, Umberto Ilardo, Michele Ognibene, Michele Mingoia, Maria Messina, Giusy Callari e Rita Favata.