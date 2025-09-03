Mussomeli, Festival delle tre S – La lunga Kermesse sportiva di salute e solidarietà

MUSSOMELI -Con le finali del torneo di beach volley presso il campetto sito nel parco urbano di Mussomeli di giorno 3 e 4 settembre cala il sipario della lunga kermesse sportiva di salute e solidarietà, prima nella storia Manfredonica , che si è aperta con il Convegno” lo sport a Mussomeli dal 1965 al 2025- 60 annidi storia “di giorno 22 luglio, dove ha visto coinvolti più di trecento sportivi in un amarcord durata tre ore presso la galleria Misuraca, aperta con la carovana della pace a cura del club veicoli d’epoca tre torri ,e vespisti di Mussomeli, Da giorno 18 agosto a giorno 4 settembre hanno partecipato alle attività sportive quattrocento atleti provenienti anche da comuni di Agrigento, San Giovanni Gemini, Campofranco, Acquaviva e Vallelunga, a cui si sono aggiunti circa centocinquanta ragazzi di età 3 -13 anni, del centro estivo aicslandia con attività di laboratori per rispetto verso l’ambiente , equitazione, nuoto e tanto altro ancora. Ad organizzare gli eventi le seguenti associazioni sportive, il Parco che vive, La Chiaramontana, la Don Bosco, il club vespisti di Mussomeli, il club macchine d’epoca tre Torri, Aics Comitato Agrigento e Vallone, gli amici della MTB, Alisicane, Smile for life, e poi per attività di prevenzione e salute le associazioni Frates, Misericordia, Croce Rossa, Cisom, Ass Oltre, Uildm. Hanno completato le associazioni Proloco, Arci Strauss. Gli eventi sono stati patrocinati dall’amministrazione Comunale di Mussomeli, e sono stati inseriti nel cartellone estivo dell’l’estate 2025, dalla Commissione Nazionale dipartimento ambiente Aics, che prossimamente sarà in Sicilia, e anche nel Vallone, per iniziare una serie di progetti per la tutela verso l’ambiente, ma anche da diversi commercianti, che hanno ritenuto importante questo evento. I tornei disputati sono stati beach volley con 19 squadre, calcio a5 18 squadre, torneo di tennis tavolo 40 atleti, torneo di beach soccer tre squadre, torneo di scacchi 18 concorrenti, la corri Mussomeli 50 atleti, Gimkana delle bici 50 concorrenti, la gimkana delle vespe, trenta vespisti, ed ancora, lo spettacolo di danza ha portato nella centralissima piazza Umberto quattro scuole di danza , con 150 atleti e ben otto cantanti in erba provenienti da selezioni nazionali come the voice o il concorso je So Pazzo . La medieval trail night è stata la ciliegina sulla torta portando più di centocinquanta atleti provenienti da tutta la Sicilia, organizzata con professionalità e amore dall’associazione gli amici della MTB. Particolare rilevanza è stato il convegno sulla prevenzione, con la partecipazione dei vertici dell’ASP 2 di Caltanissetta, Dott Trobia direttore sanitario presidio ospedaliero san Elia e Maria Longo di Mussomeli, e la Dott Noto Castagnino resp. Dell’ U.O.D di radiologia dell’Ospedale di Mussomeli, l’attività di prevenzione è stata curata da medici ed infermieri del nosocomio del nostro paese e da alcuni medici di base che hanno visitato gratuitamente, diversi cittadini. Molto soddisfatti gli organizzatori, l’obiettivo prefissato è stato raggiunto, lo Sport, salute e solidarietà” hanno fatto sì che la sinergia del mondo dell’associazionismo ha portato attività fisica e benessere, lo sport sulla salute (fisica e mentale), è stato uno strumento di inclusione sociale, prevenzione e sostegno ad altri, ha pure rafforzato i valori etici, l’autostima e la coesione di una comunità in cammino. Durante le giornate, tra gli atleti è nata amicizia, aggregazione, un momento fortemente educativo, con la cultura della donazione, per una sana e coesa società. Un ringraziamento al Sindaco e All’assessore allo sport, che hanno accolto la richiesta di organizzare un evento così importante, gli arbitri e giudici di gara, che con imparzialità hanno assicurato trasparenza e regole del gioco. Gli atleti verranno premiati il 5 settembre in piazza della Repubblica durante le notti bianche a cui parteciperà telethon. Fra qualche mese ritorneremo ad incontrarci per nuove sfide sportive e culturali rivolti principalmente ai nostri giovani, con la forza del mondo dell’associazionismo si può migliorare un paese, generando partecipazione, solidarietà e benessere sociale.