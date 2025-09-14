Motori. Al Rally Lazio Cassino nella Island Motorsport brilla la stella del nisseno Salvatore Lo Cascio

Il Rally Lazio Cassino non ha lesinato emozioni, regalando, altresì, grandi soddisfazioni ai tre equipaggi portacolori della scuderia siciliana Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl).

L’inedito nonché penultimo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco ha proposto anche un grande Salvatore Lo Cascio. Il pilota nisseno, su Toyota GR Yaris R1T della DLF Academy nonché curata dal Laserprom 015, ha fatto suo un prezioso bronzo nella GR Yaris Rally Cup.

Nuovamente affiancato dalla figlia d’arte Veronica Modolo, il giovane conduttore nisseno è stato stoppato durante lo shakedown da qualche problemino tecnico, poi prontamente risolto. Una seconda e ultima tappa in crescendo, invece, per Lo Cascio che ha risalito la china, cumulando punti pesanti in ottica monomarca, ancora tutto da decidere nell’atteso epilogo sanremese del prossimo ottobre.