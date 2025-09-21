Mondiali atletica, oggi l’ultima giornata: gli italiani in gara, il programma e dove vederli

(Adnkronos) – Ultima giornata dei Mondiali di atletica 2025 a Tokyo. Oggi, domenica 21 settembre, gran finale della rassegna iridata con le ultime medaglie da assegnare. E l'Italia? Dopo lo storico record di medaglie (7) raggiunto grazie al bronzo di ieri di Nadia Battocletti nei 5000 metri, le ultime speranze azzurre sono sulla staffetta 4×400 femminile. Ecco il programma delle gare di oggi e dove vedere gli italiani in tv e streaming. Ecco il programma di oggi, domenica 21 settembre, ai Mondiali di atletica: 02.05 Decathlon, 110 ostacoli 02.55 Decathlon, lancio del disco 04.35 Decathlon, salto con l’asta 10.35 Decathlon, tiro del giavellotto 12.05 Salto in alto (femminile), finale 12.35 800 metri (femminile), finale 12.47 5000 metri (maschile), finale 13.10 Lancio del disco (maschile), finale 13.20 4×400 maschile, finale

13.35 4×400 femminile, finale 13.49 Decathlon, 1500 metri 14.06 4×100 femminile, finale 14.20 4×100 maschile, finale I Mondiali di atletica 2025 a Tokyo saranno visibili in diretta su Rai 2, gratis e in chiaro (nella fascia oraria 13-13:30 si passerà su Rai Sport Hd). Gare visibili anche in streaming su Rai Play (gratis) e su Discovery+, Eurosport 1 e Dazn per gli abbonati. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)