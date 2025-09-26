Il presidente-manager che esulta da ultrà: Giovannone si arrampica al Tomaselli dopo il successo col CastrumFavara: tutto in un gesto simbolico

CALTANISSETTA – La scena che resterà negli occhi dei tifosi biancoscudati è quella vissuta al “Tomaselli” al termine della gara con il Castrum Favara. Dopo una rimonta sofferta e vibrante, Luca Giovannone, presidente della Nissa, si è arrampicato sulla rete per salutare gli ultras. Un gesto istintivo, carico di significati, che ha mostrato a tutta la città il cuore ultra di un presidente capace di vivere la squadra come il primo dei tifosi.

Giovannone è alla sua terza stagione a Caltanissetta, la più ambiziosa di sempre. In pochi anni ha ridato entusiasmo e passione alla piazza, riportando la gente allo stadio e la Nissa al centro della vita sportiva cittadina. Un eccellente manager, imprenditore capace di investire e di organizzare, ma anche un presidente–manager dal cuore ultra, che si è saputo conquistare la fiducia e l’affetto dei nisseni.

L’inizio di stagione non è stato privo di difficoltà: l’eliminazione dalla Coppa Italia nel derby con la Sancataldese e una partenza in campionato da registrare hanno reso più complesso il cammino. Ma è proprio nei momenti difficili che emergono i leader autentici, quelli che tengono saldo il timone e trasmettono forza e coraggio.

Il gesto compiuto a fine gara con il Castrum Favara non è stato solo un’esultanza liberatoria, ma lo sfogo di chi ha creduto e continua a credere in un progetto ambizioso, frutto di grandi investimenti e di una visione chiara: riportare la Nissa in Serie C.

Caltanissetta oggi sente di avere al fianco un presidente camaleontico, pieno di risorse ed energia, capace di unire managerialità e passione. In quell’arrampicata sulla rete c’è tutto: la grinta dell’imprenditore, l’entusiasmo del tifoso, la leadership di un uomo che ha fatto rinascere la passione biancoscudata.