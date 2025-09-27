Il nisseno Marco Nicoletti, navigato da Veronica Modolo, campioni IRC Rally5: stagione trionfale con 4 vittorie e un secondo posto

Un trionfo che profuma di Sicilia e di famiglia. Il giovane talento nisseno Marco Nicoletti, affiancato alle note dalla fidanzata Veronica Modolo, si è laureato campione dell’International Rally Cup 2025 – Categoria Rally5, al termine di una stagione perfetta con i colori della MotulTech Racing e al volante della sua Renault Clio Rally5.

Cinque le prove in calendario, da maggio a settembre, che hanno visto Nicoletti dominare la scena. L’avventura è iniziata con il successo al Rallye Elba, seguito a ruota da un’altra vittoria al Rally Internazionale del Taro, disputato in provincia di Parma. Nel mese di giugno il giovane pilota nisseno ha concesso il tris imponendosi al prestigioso Rallye San Martino di Castrozza, mentre a luglio ha calato il poker conquistando anche il Rally Internazionale del Casentino. Il sigillo sul titolo è arrivato a fine settembre con il Rally Valli della Carnia, dove Nicoletti ha scelto di amministrare con intelligenza la gara, accontentandosi del secondo posto che gli è valso la certezza matematica della vittoria nel campionato.

Un ruolino di marcia impressionante, fatto di quattro vittorie e un podio, che conferma la supremazia assoluta dell’equipaggio Nicoletti–Modolo nella classe Rally5. Un dominio costruito curva dopo curva, prova dopo prova, con costanza, velocità e capacità di gestione nelle fasi decisive del campionato.

Determinante, oltre all’affiatamento con la navigatrice, il grande supporto della famiglia Nicoletti, sempre presente. Al traguardo l’orgoglio di papà Giuseppe Nicoletti era palpabile: un’emozione immensa che racconta il valore di questa impresa, fatta anche di sacrifici condivisi.

E qui concedeteci una parentesi simpatica: avremmo voluto pubblicare una foto che mostrava il lato più umano di Marco, con qualche lacrima di commozione scesa al traguardo. Ma “Marcuccio”, come lo chiamiamo affettuosamente, ci ha chiesto di non diffonderla. Pazienza: ci accontentiamo di raccontarla, perché in fondo quelle lacrime dicono più di mille immagini, e non tolgono nulla al profilo del campione… anzi, lo rendono ancora più vero.

Noi, come Fatto Nisseno, siamo orgogliosi di avere raccontato quest’anno la cavalcata trionfale di Marco Nicoletti. Dopo ogni rally è stato con immensa simpatia che la redazione si è interfacciata con gli audio sempre puntuali e precisi di papà Giuseppe, che ci raccontava cosa fosse successo in gara: una consuetudine bella, che speriamo possa continuare anche il prossimo anno. E soprattutto speriamo di poter continuare a raccontare la crescita sportiva e umana di questo grande ragazzo, perbene e talentuoso.