Furti al “Sicilia Outlet Village”: denunciate due persone dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Agira, in tre distinte attività, hanno arrestato un trentenne del luogo, colto in flagrante durante un tentativo di furto in un appartamento e deferito due persone, una donna di origine rumena ma residente a Palermo, ed un venticinquenne catanese, i quali, negli scorsi mesi, si erano resi responsabili di furti di oggetti griffati all’interno di alcune boutique del “Sicilia Outlet Village” di Dittaino o sulle auto in sosta nell’attigua area di parcheggio. Nel primo caso il giovane veniva prontamente fermato e tratto in arresto dai militari di Agira, dopo che era stato sorpreso dai proprietari, all’interno della loro abitazione, nascosto nella camera da letto.

Negli altri casi, invece, le attività di indagine dei Carabinieri a seguito delle denunce sporte dai responsabili dei negozi e dai proprietari delle autovetture, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Enna, hanno permesso di individuare i responsabili di alcuni recenti furti di oggetti griffati. Nello specifico, grazie anche alla visione del sistema di videosorveglianza presente, la donna era individuata quale responsabile di un furto di alcuni capi di marca acquistati poco prima da una cliente in un negozio dell’area commerciale e riposti dalla stessa nel vano portabagagli della propria auto.

Il 25enne, invece, all’inizio del mese di settembre aveva commesso, con destrezza, il furto di una borsa da donna, all’interno di uno dei negozi. La Procura della Repubblica di Enna – informata prontamente di quanto accaduto – delegava infatti successive perquisizioni presso le abitazioni degli indagati, residenti rispettivamente a Palermo e Catania, eseguite con l’ausilio dei carabinieri territorialmente competenti. A seguito delle perquisizioni era possibile rinvenire e sequestrare la refurtiva asportata dall’ingente valore commerciale.

L’intensificazione dei servizi preventivi di controllo del territorio proseguirà al fine di garantire una sempre maggiore percezione di sicurezza da parte della popolazione.

Si evidenzia che il procedimento penale pende in fase di indagini e che gli indagati non possono definirsi colpevole fino a sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.