Franzoso, la sorella di Matilde Lorenzi accusa: “Non parlate di fatalità o disgrazia”

La sorella di Matilde Lorenzi 'accusa' dopo la morte di Matteo Franzoso. Lucrezia, sorella della sciatrice deceduta lo scorso ottobre, all'età di soli 19 anni, in seguito a una caduta in allenamento. La sua vicenda richiama molto quanto successo a Franzoso, sciatore azzurro scomparso dopo un grave incidente mentre si allenava in Cile, dove ha riportato un trauma cranico, e dopo due giorni di coma in una clinica di Santiago del Cile. "È arrivato il momento di fermarsi. Le parole 'fatalità, disgrazia' non sono presenti nel vocabolario di un'atleta professionista", ha scritto Lucrezia Lorenzi in una storia Instagram, "non si può partire per andare a asciare e non tornare più a casa… Ciao Matte, salutami tanto la mia Mati".