Donna si smarrisce con l’auto sulla SS640, Agenti della Polizia di Caltanissetta la aiutano a ritrovare la strada: “Grazie per il lavoro svolto con dedizione e impegno”

“Desidero esprimere il mio ringraziamento e tutta la mia gratitudine verso gli agenti della Polizia di Stato di Caltanissetta che hanno aiutato me e mia mamma in un momento di difficoltà. Grazie per averci aiutato a tornare a casa e per il vostro lavoro svolto con dedizione ed impegno”. Queste le parole colme di gentilezza e di gratitudine indirizzate agli agenti della Polizia di Stato di Caltanissetta, pervenute attraverso una mail in Questura, da parte di una donna che martedì scorso a bordo della propria auto si è smarrita sulla strada statale 640. La donna doveva recarsi in un Comune della provincia di Enna ma a causa della chiusura stradale che l’ha obbligata ad imboccare la A/19, nella direzione opposta alla sua destinazione, ha perso l’orientamento tradita anche dal malfunzionamento del navigatore satellitare. Un equipaggio delle volanti, a seguito di richiesta pervenuta sulla linea di emergenza, ha intercettato il mezzo della donna e, dopo averla tranquillizzata, l’ha accompagnata fino all’innesto della A/19, indicandole i successivi svincoli da prendere per giungere a destinazione.