Dal Sosio al Tindari, l’equipaggio Cortese-Guttadauro fa poker: vinta la Coppa Rally di Zona. Adesso la finale nazionale al Tirreno

Quattro gare, quattro vittorie. La stagione di Michele Cortese ha i contorni di un’autentica favola sportiva che si è trasformata in realtà. Il giovane driver nisseno, alla guida della sua Renault Clio Rally 5 della DLF Academy, curata dalla Blueproject Motorsport con l’esperienza incommensurabile di Calogero Lombardo e Giannino, ha infatti conquistato il successo anche nella decima edizione del Rally di Tindari, chiudendo in trionfo la corsa alla Coppa Rally di Zona – 9^ Zona Classe Rally 5 e al Trofeo Pirelli Accademia – Classe RC5N per la zona isole (Sicilia-Sardegna).

Il percorso che lo ha portato fino a questo traguardo è impressionante: Rally Valle del Sosio, Targa Florio, Rally di Caltanissetta e adesso il Rally di Tindari. Un filotto perfetto che ha consacrato Cortese come una delle sorprese più brillanti della scena rallistica isolana. Cortese navigato da Paolo Guttadauro nelle ultime due gare, ha avuto al sedile di destra per le prime due gare rispettivamente Marco Zaccone e Salvatore Cancemi. Tutti nisseni e ciò rende ancora più belle queste prestazioni

La gara messinese, articolata su due prove in notturna il sabato e sei speciali domenicali per circa 70 km cronometrati, non è stata priva di ostacoli. “Siamo partiti bene – racconta Cortese – ma nella prima prova abbiamo perso tempo prezioso a causa di un rallentamento provocato dall’equipaggio che ci precedeva e abbiamo chiuso secondi. Dalla seconda speciale in poi abbiamo sempre mantenuto la testa, anche se il mio principale avversario è stato costretto al ritiro dopo un incidente.”

Da lì la scelta tattica: correre con intelligenza e gestire il vantaggio. “Non abbiamo montato gomme nuove, abbiamo utilizzato quelle che avevamo e amministrato la gara, mantenendo comunque un buon ritmo e restando spesso sui tempi delle classi superiori.” accanto a lui, come sempre, il navigatore Paolo Guttadauro, fondamentale nella costruzione di ogni vittoria.

Il successo al Tindari consegna a Cortese una stagione da incorniciare e apre le porte a un appuntamento ancora più prestigioso: la finale nazionale della Coppa Italia Rally, che si terrà in Sicilia, al Rally del Tirreno . “Ci siamo divertiti tanto – conclude – adesso pensiamo alla finale, dove ci confronteremo con i migliori nove piloti italiani della Classe Rally 5.”

Un traguardo che la città di Caltanissetta e tutti gli appassionati attendono con trepidazione, sostenendo Michele in questa nuova avventura che potrebbe regalare un’altra grande gioia sportiva al territorio.