Caltanissetta. Torneo dei Quartieri, festa di sport e comunità al “Marco Tomaselli”

CALTANISSETTA – Si è concluso ieri il Torneo dei Quartieri, appuntamento estivo inserito nel cartellone del Settembre Nisseno 2025, che ha visto protagonisti ragazzi dai 10 ai 15 anni in una competizione calcistica che ha attraversato diversi quartieri della città.

La fase finale si è disputata nello stadio comunale “Marco Tomaselli”, trasformato per l’occasione in un palcoscenico di entusiasmo e passione. In campo le rappresentative di Santa Flavia, Santa Barbara, Santa Lucia, Provvidenza, Angeli e Piano Geraci, che si sono affrontate davanti a un pubblico caloroso e partecipe.

Alla cerimonia conclusiva erano presenti l’assessore comunale allo Sport Toti Petrantoni e la presidente della V Commissione consiliare Alessandra Longo, a testimonianza dell’attenzione dell’amministrazione verso un’iniziativa che, oltre al risultato agonistico, ha puntato soprattutto a valori di socialità e crescita.

“L’obiettivo del torneo era quello di far incontrare tanti ragazzi provenienti da diverse realtà della città, rafforzando il senso di appartenenza a una comunità unica, che può trovare coesione anche attraverso la socializzazione insita nell’attività sportiva – ha dichiarato l’assessore Petrantoni –. Dalla gioia che traspariva negli occhi dei giovani calciatori e dalla soddisfazione degli organizzatori, che ringrazio per l’impegno profuso in questi due mesi, direi che questo proposito è stato pienamente raggiunto”.

Al termine delle partite, la cerimonia di premiazione ha suggellato due mesi di sfide e amicizie, ma al di là dei trofei a vincere è stato il grande abbraccio collettivo dello sport, capace di unire quartieri e generazioni in un’unica comunità.