Caltanissetta, le studentesse del liceo “Volta” qualificate per le finali nazionali di calcio a cinque femminile

Cresce l’attesa per la squadra femminile del “Volta” che, dal 23 al 27 settembre, sta partecipando a Perugia alla fase nazionale del torneo di calcio a cinque, dopo essersi classificata prima a quella regionale. All’evento, organizzato dall’ Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria, partecipano le rappresentative scolastiche provenienti da tutta Italia che, come la squadra del “Volta”, sono risultate vincitrici delle finali regionali di calcio a 5. E sarà proprio la delegazione del “Volta”, accompagnata dalla prof.ssa Patrizia Terrana e dal prof. Leonardi, docente di Scienze motorie, a rappresentare la Sicilia al torneo, concluso il quale saranno premiate le prime tre squadre classificate. Per corroborare il valore formativo della competizione sportiva, sarà assegnato un premio “Fair play” per l’atleta che si sarà reso protagonista di comportamenti particolarmente leali e solidali.

Un successo tutto al femminile, che ha portato il “Volta” ad ottenere la prestigiosa qualifica nazionale e che ha previsto una intensa fase di preparazione atletica, propedeutica alla partecipazione al torneo, resa possibile anche dal piano di studi caratterizzante del Liceo ad indirizzo sportivo.

Pieno sostegno all’attività anche dal Dirigente scolastico Prof. Vito Parisi, che ha espresso il proprio apprezzamento per tutte le studentesse- calciatrici, evidenziando come il risultato ottenuto rappresenti un traguardo significativo, frutto di impegno, spirito di squadra e sana competizione. Anche i docenti hanno espresso viva soddisfazione per l’ottenimento del primo posto nella fase regionale, auspicando che la qualifica alle finali nazionale, al di là dell’esito puramente sportivo, possa rappresentare un’importante opportunità per promuove la socializzazione, la partecipazione attiva e lo sviluppo di competenze trasversali. In particolare questa esperienza evidenzia il ruolo dello sport quale strumento di aggregazione sociale, capace di avvicinare studentesse e alla pratica sportiva, favorendo al contempo la conoscenza del calcio come veicolo educativo per il rispetto di sé, degli altri e delle regole.

La squadra del Liceo Scientifico “ Volta” è composta da: Costa Sofia, Giaquinta Brenda Chanel, Imera Serena, Rizza Giulia, Samb Awa Diaw, Milazzo Eva, Vassallo Gaia, Messina Desirée, Averna Ileana Barbara, Occhipinti Maria Laura.