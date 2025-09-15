Caltanissetta. Il Maestro nisseno Alfonso Torregrossa ospite d’eccellenza allo stage internazionale di Jujitsu a Parigi

Parigi si è trasformata, lo scorso fine settimana, in capitale europea del Jujitsu, ospitando un grande stage internazionale che ha visto la presenza di quasi mille partecipanti provenienti da tutta la Francia. L’evento, organizzato sotto l’egida della Federazione Francese di Jujitsu, ha rappresentato un momento di incontro e di crescita per praticanti di ogni età e livello, riuniti dalla passione per l’arte marziale.

A rendere ancora più prestigiosa la manifestazione è stata la presenza di un ospite d’eccezione: il Maestro Nisseno il Prof. Alfonso Torregrossa, 9º dan di Jujutsu, esperto internazionale di Koryū Jujutsu, nonché Responsabile Nazionale di Jujitsu Antico dello CSEN. La sua partecipazione è stata accolta con entusiasmo e riconoscenza dai vertici federali francesi, che lo hanno voluto come figura di riferimento tecnica e culturale per lo stage.

Durante le due giornate di lavoro, il Maestro Alfonso Torregrossa ha guidato i praticanti attraverso un percorso tecnico e didattico di altissimo livello, che ha spaziato dalle basi del Jujutsu puro Giapppoese fino alle forme più complesse e raffinate. Grande attenzione è stata dedicata alla connessione con le radici tradizionali, con un approfondimento delle scuole più antiche del Jujutsu giapponese : Tenshin Shin’yō-ryū Jujutsu , Sekiguchi Ryu Jujutsu, Bokuden Ryu Jujutsu , Daito Ryu Aikijujutsu frutto dei decenni di studio e ricerca che il Maestro ha condotto in Giapppone, terra dei Samurai.

Non solo tecnica, ma anche filosofia: gli insegnamenti del Maestro Torregrossa hanno evidenziato l’importanza della disciplina, della crescita personale e del rispetto reciproco, valori che da sempre rappresentano l’essenza delle arti marziali.

Particolare interesse ha suscitato la sezione dedicata alla difesa personale applicata alle forze dell’ordine, nella quale il Maestro ha illustrato tecniche di arresto, controllo e immobilizzazione, adattandole al contesto moderno e operativo. Un settore di cui Torregrossa è riconosciuto specialista a livello internazionale e che ha offerto ai presenti una prospettiva pratica e innovativa sul Jujutsu.

Al termine dello stage, davanti a un pubblico numeroso e caloroso, il Maestro Alfonso Torregrossa è stato premiato dalla Federazione Francese di Jujitsu per la sua dedizione, la sua costante attività di divulgazione e il suo contributo alla crescita e alla diffusione del Jujutsu tradizionale nel mondo. Un riconoscimento che conferma il ruolo di assoluto rilievo che il Maestro nisseno riveste nel panorama internazionale delle arti marziali.

L’evento di Parigi non è stato soltanto una manifestazione sportiva di grande livello, ma anche un momento di orgoglio per l’Italia e per Caltanissetta, città natale del Maestro Torregrossa, che attraverso il suo impegno e la sua competenza si conferma ambasciatore delle arti marziali tradizionali giapponesi.

Il successo dello stage parigino, con la partecipazione di quasi mille judoka e jutsuka, testimonia quanto il Jujutsu antico continui ad affascinare e a formare nuove generazioni, grazie anche a maestri di spessore come Alfonso Torregrossa, custode e innovatore di un patrimonio tecnico e culturale senza tempo.