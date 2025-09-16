Ascolti 15 settembre, Temptation su Canale 5 vince la prima serata col 20% di share

(Adnkronos) –

Va a 'Temptation Island' il primato degli ascolti di prima serata: il programma di di Canale 5 ha totalizzato, ieri lunedì 15 settembre, 2.804.000 spettatori con uno share del 20.2%. A seguire, su Rai1 la replica di 'Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 3' che ha ottenuto 2.301.000 spettatori con uno share del 16.1%, mentre su Rai2 'Boss in Incognito' registra 1.073.000 spettatori e il 7.3%. Fuori dal podio, Rete4 con 'Quarta Repubblica' che totalizza 664.000 spettatori e il 5.6%, seguito da 'The Foreigner' su Italia1 con 820.000 spettatori e il 5.3% di share, da 'La Torre di Babele' su La7 con 709.000 spettatori e il 4.3%. Sul Nove 'Little Big Italy' registra 467.000 spettatori e il 2.9%, mentre su Rai3 per 'Autodifesa di Caino' sono 419.000 i telespettatori e 2.5 %lo share. Su Tv8 'Attacco al potere – Olympus Has Fallen' ottiene 347.000 spettatori e il 2.3% di share. In Access Prime Time si allarga il distacco tra 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 che totalizza 4.861.000 telespettatori e il 25.5% di share e 'Affari tuoi' su Rai1 che raccoglie 3.851.000 spettatori e il 20.2% di share. A seguire nella classifica degli ascolti: 'Otto e Mezzo' su La7 che ottiene un ottimo 8,2% di share e 1.573.000 telespettatori, seguito da 'Un Posto al Sole' su Rai3 con 1.293.000 spettatori e il 6.7% e da 'N.C.I.S. – Unità Anticrimine' su Italia1 con 1.161.000 spettatori e il 6.1% di share. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)