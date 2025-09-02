A Mussomeli il 2 settembre festa della Madonna della Catena al Castello. Messe e processione

MUSSOMELI – Le ricorrenze settembrine mussomelesi registrano le giornate dell’1 e 2 settembre feste comunali, riservando al giorno 2 la festività religiosa in onore della Madonna della Catena, affidata alle buone cure dell’Arciprete Achille Lomanto. Le celebrazioni delle messe hanno i seguenti orari: 7,30, 8,30, 9,30, 10,30 e 11,30 nella mattinata mentre nel pomeriggio la messa è prevista per le ore 18. A seguire, la processione del simulacro per le tradizionali vie della contrada. Da soottolineare che da alcuni anni l’arciconfraternita della Madrice, su espresso invito del cappellano, dà la sua collaborazione all’approntamento e addobbo dell’ambiente scuderia con la sistemazione e collocazione del tradizionale simulacro che, nella quotidianità, è custodito in altri luoghi, rendondolo consone alle celebrazioni della tradizionale ricorrenza aanuale, a cui partecipa anche l’amministrazione comunale