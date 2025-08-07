Violenza sessuale su figlio minorenne, madre arrestata a Catania

Arrestata a Catania una donna accusata di violenza sessuale aggravata nei confronti del proprio figlio minorenne. La polizia di Stato, coordinata dalla procura etnea, ha eseguito la misura cautelare che dispone i domiciliari nei confronti della cinquantenne dopo la segnalazione di una comunità a cui la vittima era affidata. Gli accertamenti avviati dal personale specializzato del Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Catania, hanno consentito l’analisi dei device sequestrati, contenenti numerosi messaggi vocali, foto e video di natura sessuale. Sarebbe risultato che la donna, abusando della condizione di “inferiorita’ psichica” del proprio figlio minore di 15 anni, avrebbe indotto l’adolescente, sin da quando ne aveva 13, a compiere atti sessuali con l’invio di messaggi audio dal contenuto sessualmente esplicito nonche’ foto e video di autoerotismo. Il minore, sentito successivamente dal pubblico ministero con l’assistenza di una psicologa, ha confermato “con profondo senso di imbarazzo” quanto emerso dagli accertamenti tecnici. La procura, sulla base degli elementi acquisiti, ha richiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari un’ordinanza di custodia cautelare, eseguita dalla Polizia Postale, con l’applicazione del braccialetto elettronico alla donna e divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo con la vittima. (AGI)