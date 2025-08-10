Villalba, intitolazione Slargo a mons. Giuseppe Maria Vizzini. Presente il vscovo di Noto mons. Salvatore Rumeo

VILLALBA – A Villalba, nella giornata dell’8 agosto 2025 è stato intitolato all’ illustre cittadino villalbese che fu Vescovo di Noto dal 1915 al 1935 lo Slargo Monsignor Giuseppe Maria Vizzini alla presenza di monsignore Salvatore Rumeo, attuale vescovo di Noto, per la sua partecipazione alla cerimonia. I ringraziamenti del sindaco sono andati a Padre Marko Cosentino per il supporto dato nell’iniziativa e ai familiari di monsignor Vizzini per aver condiviso questo momento di celebrazione. E’ stato ricordato anche la memoria di Gaetano Mendola, il quale ha generosamente donato la statua del Cristo Redentore, collocata nella piazza per trasformarla in un luogo di incontro e di fede. Ringraziamenti anche per la Vicesindaco Lina La Monaca e l Geom. Mario Milano per l’impegno e dedizione nel seguire i lavori di riqualificazione della piazzetta e il vigile urbano Calogero Gialì per l’eccezionale supporto nell’organizzazione dell’evento.