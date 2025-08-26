Villalba, festa patronale estiva S. Giuseppe nel segno della tradizione fra condivisione e partecipazione. Un successo

VILLALBA – Negli eventi estivi villalbesi hanno trovato spazio anche i festeggiamenti estivi in onore del Patrono San Giuseppe verso cui la devozione villalbese è apparsa più accentuata per la numerosa partecipazione ai vari riti e celebrazioni religiose che certamente hanno ripagato l’impegno di quanti si sono spesi, prima e dopo, per lo svolgimento del variegato programma estivo che ha richiamato i propri concittadini non residenti al rientro al proprio paese d’origine anche per una breve rimpatriata. Sono stati momenti di festa, di condivisione e momenti devozionali e spiritualità. Ognuno ha cercato di collaborare, pubblico e privato, e la sinergia sembra avere avuto la meglio per la buona riuscita degli appuntamenti estivi. Va rilevato che non solo l’aspetto religioso come anche quello sociale è sembrato essere stato attentamente curato dai responsabili ed in giro si è respirata aria di comune soddisfazione e compiacimento. E’ stata, poi, notata, come del resto negli altri anni, anche la presenza ai vari eventi di cittadini provenienti dai paesi vicini che hanno potuto trascorrere serate diverse e, perché no, anche interessanti.
