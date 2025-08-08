Variazione di bilancio Ter: ringraziamenti del sindaco di Mussomeli Catania

MUSSOMELI – L’on.
le Giuseppe Catania, già Deputato Assemblea Regionale Siciliana Sindaco del
Comune di Mussomeli ha inviato un
ringraziamento al gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia all’Assemblea
Regionale Siciliana, guidato dal capogruppo on. Giorgio Assenza, per il
ruolo determinante svolto nell’approvazione della variazione di bilancio ter,
che contiene misure di grande impatto per i comuni siciliani, le famiglie
vulnerabili e le piccole e medie imprese dell’Isola. “Tra gli interventi più
rilevanti inseriti nel documento finanziario, sottolinea il primo cittadino, vogliamo
porre particolare evidenza allo stanziamento di 55 milioni di euro destinati
alla viabilità provinciale, con priorità alle aree interne della Sicilia.
Una misura attesa e strategica che permetterà anche ai Liberi Consorzi dei Comuni di disporre finalmente di risorse significative per affrontare il grave fabbisogno infrastrutturale e garantire una mobilità più efficace, sicura ed efficiente, soprattutto nei territori più svantaggiati e spesso dimenticati”.
