Variazione di bilancio Ter: ringraziamenti del sindaco di Mussomeli Catania

MUSSOMELI – L’on. le Giuseppe Catania, già Deputato Assemblea Regionale Siciliana Sindaco del Comune di Mussomeli ha inviato un ringraziamento al gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, guidato dal capogruppo on. Giorgio Assenza, per il ruolo determinante svolto nell’approvazione della variazione di bilancio ter, che contiene misure di grande impatto per i comuni siciliani, le famiglie vulnerabili e le piccole e medie imprese dell’Isola. “Tra gli interventi più rilevanti inseriti nel documento finanziario, sottolinea il primo cittadino, vogliamo porre particolare evidenza allo stanziamento di 55 milioni di euro destinati alla viabilità provinciale, con priorità alle aree interne della Sicilia.

Una misura attesa e strategica che permetterà anche ai Liberi Consorzi dei Comuni di disporre finalmente di risorse significative per affrontare il grave fabbisogno infrastrutturale e garantire una mobilità più efficace, sicura ed efficiente, soprattutto nei territori più svantaggiati e spesso dimenticati”.