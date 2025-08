Un’estate carica di energia: Giovannone annuncia la grande festa del 27 agosto per la presentazione della Nissa al Tomaselli

La Nissa si prepara a vivere un’estate caldissima, non solo per le temperature, ma soprattutto per l’attesa e l’entusiasmo che circondano la nuova stagione calcistica. Il 31 agosto, allo stadio “Marco Tomaselli”, la squadra farà il suo debutto ufficiale in Coppa Italia, affrontando in gara secca la Sancataldese in un derby che promette scintille. Ma prima, la città sarà protagonista di un altro appuntamento imperdibile: la presentazione ufficiale della squadra, fissata per martedì 27 agosto.

Ad annunciarlo è stato il presidente Luca Giovannone, che ha definito l’evento “una grande festa” e ha voluto sottolineare il clima di entusiasmo che si respira intorno alla squadra. «Vogliamo che l’entusiasmo che viviamo ogni giorno in società arrivi dritto al cuore dei nostri tifosi», ha dichiarato il patron biancoscudato, convinto della bontà del progetto tecnico e societario costruito in questi mesi.

Ma non è tutto. Giovannone ha anche svelato una “chicca” che non è passata inosservata: la presentazione si svolgerà nei pressi della Curva Nord dello stadio, casa storica del tifo organizzato nisseno. Un gesto tutt’altro che casuale, che vuole essere un omaggio diretto agli Ultras Nisseni, lo zoccolo duro della tifoseria, che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno. Sempre presenti, con cori e striscioni, anche nei momenti più difficili, hanno accompagnato la squadra con fedeltà e passione. Un atto di riconoscenza, dunque, da parte del presidente verso chi non ha mai lasciato sola la Nissa né in campo né fuori.

La serata del 27 sarà l’occasione per presentare alla città il nuovo gruppo, frutto di un mercato ambizioso e di un lavoro di costruzione meticoloso. I volti nuovi e i confermati si mostreranno al pubblico con la consapevolezza di rappresentare una società che ha alzato l’asticella e non nasconde le proprie ambizioni: puntare alla promozione in Serie C.

Intanto, la campagna abbonamenti procede con successo, registrando numeri in costante crescita. Anche sul fronte sponsor, molte conferme e nuovi ingressi dimostrano la solidità e la credibilità del progetto. L’ambiente è carico, e il presidente Giovannone, con la sua comunicazione diretta e coinvolgente, continua a rafforzare il legame con la città.

Il countdown è iniziato. Tra la festa del 27 agosto e il debutto in Coppa il 31, Caltanissetta si prepara a vivere una stagione che si preannuncia intensa, ambiziosa e carica di passione.